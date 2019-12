Grande Fratello VIP 4 due puntate a settimana: Signorini punta sul raddoppio vincente

Da Dagospia arrivano le ultime notizie relative alla quarta edizione del Grande Fratello VIP. Che cosa succederà nella edizione condotta da Alfonso Signorini? Stando a quello che si scrive su Dagospia, si andrà in onda con un doppio appuntamento alla settimana. Questa però come il pubblico di Canale 5 ben sa, non è una novità perchè anche lo scorso anno, a causa degli ascolti bassi, si cercò di accorciare le distanze mandando in onda due puntate alla settimana. Dagospia però parla di un raddoppio del numero di puntate; la sensazione però è che il numero di puntate resti tale e che si cerchi invece di accorciare la durata, andando in onda magari solo per un paio di mesi. Ma queste al momento, sono tutte supposizioni. Certo è che in casa Mediaset quest’anno per il GF VIP 4 si sta cercando di dare il massimo, con concorrenti molto forti, almeno sulla carta. Già perchè essere un VIP non significa necessariamente essere anche “perfetto” per un reality e fare quindi proprio al caso dello show. Vedremo. Per il momento infatti c’è davvero poco di certo, anche per quello che riguarda il cast. Certa è la partenza: si andrà in onda il 7 gennaio 2020 con la prima puntata. Poi il GF VIP dovrebbe spostarsi al lunedì sera. E potrebbe andare in onda poi in un altro giorno della settimana, escluso il mercoledì che è di Barbara d’Urso, il martedì con il calcio ( ma non sarà sempre occupato) e il sabato con C’è posta per te.

GRANDE FRATELLO VIP 4 SI RADDOPPIA: IL REALITY LASCERA’ IL SEGNO?

Per il momento possiamo solo dirvi che sui social del programma, si stanno mostrando i concorrenti ma con il volto coperto, con una serie di indizi utili per capire chi possano essere. Per tutto il resto aspettiamo comunicazioni ufficiali da parte di Mediaset! Vi terremo come sempre aggiornati.