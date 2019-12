Amici 19, scintille tra la squadra di Gaia e i prof, Nyv in lacrime per Zerbi: arrivano i test scritti

Dopo le eliminazioni di Alioscia e degli Inico, dopo l’avvio del concorsino, della sfida a squadre e di quelle immediate che cosa sarà successo ancora nella scuola di Amici di Maria De Filippi? Oggi, lunedì 16 dicembre 2019, è andata in onda su Real Time una nuovissima puntata del day time di Amici 19 e non sono certo mancate le sorprese e i colpi di scena! Fiamme nella squadra di Gaia dopo la puntata di sabato. Skioffi lancia accuse ai professori: secondo lui hanno perso parte delle esibizioni perché forse impegnati a parlare di quelle precedenti. Anche tra i ballerini parte la polemica sui prof. Giorgia afferma che a lei della Celentano non interessa niente dopo il discorso che hanno avuto qualche giorno prima in sala prove.

Amici 19, la squadra di Gaia convocata dai prof per le accuse di Giorgia e Skioffi. Nyv vs Zerbi

La squadra di Gaia viene convocata dai professori. La Celentano ha detto a Giorgia che è volgare e fuori luogo. Scintille tra la ballerina e la maestra. Giorgia scoppia in lacrime e lo scontro tra lei e la Celentano dura a lungo. La ballerina pensa che la maestra abbia dei pregiudizi nei suoi confronti. Stash chiede poi se qualcun altro ha dei dubbi. Skioffi spiega allora che secondo lui la giuria di canto era distratta durante delle esibizioni. I professori di canto non condividono il pensiero del cantante perché, al contrario, ci tengono molto. Zerbi e tutti i prof spiegano ai ragazzi che quando si esibiscono è normale che la giuria si confronti.

Nella puntata dello speciale di sabato, Nyv ha perso la prova performance contro Gaia Gozzi. Al rientro in sala relax, Nyv ha un momento di sconforto per le critiche ricevute dal professore Rudy Zerbi che pensa che Gaia abbia rispettato la prova ballando e cantando insieme ai ballerini mentre lei ha cantato e suonato con i danzatori intorno. La cantante è dispiaciuta molto dopo le parole di Zerbi e scoppia in lacrime in bagno. Nyv ha occasione di parlare con Rudy Zerbi e tutti gli altri prof di Amici, si apre il confronto ma lei piange. Zerbi spiega che Nyv avrebbe potuto fare una prova diversa dal solito e avrebbe dovuto mostrare qualcosa in più, proprio come ha fatto Gaia. Il prof ci tiene però a dire alla cantante che è brava e che le piace.

Amici 19, al via i test scritti ma Valentin non ci sta: cos’altro è successo nella scuola?

Tempo di test scritti per i ragazzi di Amici 19. Gli allievi dovranno sostenere degli esami scritti e il voto farà media con gli altri già ottenuti. Chi non raggiungerà la sufficienza verrà rimandato a gennaio. Dopo la pausa natalizia i rimandati affronteranno un esame. Se l’esame non verrà superato andranno direttamente in sfida. Valentin non prende bene la notizia e chiede di poter andare direttamente in sfida perché preferisce ballare. La richiesta verrà accolta?

La maestra Natalia Titova tiene una lezione di latino per tutti gli allievi, anche per i cantanti. Jacopo, dopo la lezione, ha allora un’idea: trasformarsi in un ballerino di latino americano. Capelli pieni di gel e pettinati proprio come Valentin. Interviene la voce di Maria De Filippi in sala relax per dare il via a un siparietto simpatico. Jacopo rimane a petto nudo, pronto per prendere il posto di Valentin. A giudicare la sfida tra Jacopo e il ballerino sono i compagni. Gli allievi di Amici fanno vincere la sfida a Jacopo. Un siparietto molto carino che ha smorzato un po’ la tensione degli ultimi giorni. Ma il premio di Jacopo? La ballerina Francesca Tocca, inconsapevole di tutto! La sala relax si trasforma per un attimo nello studio di Uomini e Donne con tanto di sedute. Il cantante chiede un premio a Francesca ma lei vuole vederlo ballare. Alla fine della sua simpatica esibizione, Jacopo fa il baciamano alla Tocca.