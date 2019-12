Amici 19 anticipazioni: eliminazioni, concorsino e la conquista di Giulia

Oggi pomeriggio, sabato 14 dicembre 2019, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Questa settimana è stata davvero molto impegnativa per gli allievi della scuola più famosa d’Italia e nello speciale non sono mancate certo le sorprese. Come riportato su Il Vicolo delle News, la puntata inizia con Emma Marrone, ospite speciale che ha parlato dei suoi progetti tra cui il tour in partenza. Si è poi proseguito con le ultime felpe rosse con il punto di domanda. Durante gli esami di sbarramento il ballerino Alioscia è stato eliminato ma a dover sostenere l’esame mancano ancora Stefano e gli Iniko. I professori promuovono Stefano e gli Iniko devono lasciare definitivamente Amici 19.

Amici 19 anticipazioni, al via il concorsino: Gaia delude Zerbi, Giulia lo conquista

Parte da oggi un nuovo torneo, un concorsino che vedrà al centro dell’attenzione gli allievi migliori (questa settimana: Gaia, Jacopo, Nyv, Federico, Javier e Skioffi). Gli altri talenti, considerati meno bravi, avranno la possibilità di sfidare i migliori e prendere il loro posto. Il concorsino continuerà per due sabati e il migliore fra tutti i ragazzi di Amici 19 vincerà un premio finale. Il primo allievo a lanciare la sfida è il cantante Francesco che sfida Jacopo. A giudicare la sfida è la maestra Pettinelli che vota Jacopo.

Il concorsino continua e Giulia decide di sfidare Gaia. Il giudice della sfida è Rudy Zerbi che ha preferito Giulia. Gaia perde il suo posto tra gli allievi migliori. Zerbi spiega alla Gozzi che nella sua performance non è riuscito a vedere emozione e sentimento. Per Rudy Zerbi, Gaia starebbe pensando più all’esteriorità di un’esibizione rispetto all’intimità o all’emozione. La cantante rimane malissimo dopo aver ascoltato le parole del professore di canto.

Amici 19 anticipazioni: Gaia vince la prova performance ma Nyv vince la sfida a squadre

Inizia finalmente la sfida a squadre: quella di Gaia contro quella di Nyv. A sfidarsi scendono subito Valentin e Talisa. Il ballerino decide di non far votare Timor e porta il primo punto alla squadra di Nyv. Contro Devil Angelo viene finalmente schierato Stefano ma per i professori il cantante ha stonato troppo ed è troppo insicuro. La squadra di Nyv conquista il secondo punto. Arriva finalmente il momento della prova performance per le due caposquadra Gaia Gozzi e Nyv. Gaia si prende una piccola rivincita dopo la delusione precedente durante il concorsino e vince la prova. Per i professori di canto Gaia ha rispettato pienamente la prova perché oltre a cantare ha anche ballato mentre Nyvinne ha soltanto cantato e suonato la chitarra tra i ballerini. Gaia conquista il primo punto per la sua squadra.

Altra sfida di ballo: Federico contro Talisa. Vince il primo che porta il terzo punto alla squadra di Nyv e, dunque, la vittoria. Viene allora mostrata la classifica di gradimento settimanale decisa dal pubblico. Agli ultimi due posti ci sono Alioscia e gli Iniko che però sono già stati eliminati durante gli esami di sbarramento. A dover indossare la maglia rossa è allora Devil Angelo che dovrà sostenere la sfida la prossima settimana. Per la squadra di Gaia ad andare in sfida immediata sono la ballerina Giorgia e la cantante Martina. Entrambe le allieve vincono la sfida e possono subito togliere la maglia rossa.