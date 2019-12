Amici 19, esami di sbarramento: Francesco canta in mutande. Ecco chi è stato eliminato

Domani, sabato 14 dicembre 2019, andrà in onda lo speciale di Amici di Maria De Filippi su Canale 5 ma in attesa della puntata vediamo che cosa è successo nel day time di oggi su Real Time. Un appuntamento davvero imperdibile quello di oggi in quanto sono iniziati gli esami di sbarramento. La difficile settimana dei cantanti e dei ballerini di Amici 19 continua ed è la volta di mettersi alla prova adesso più che mai. Per gli allievi che indossano la maglia rossa con il punto di domanda è tempo di avere delle risposte. O meglio, saranno proprio i talenti a dover dare delle risposte ai professori con le loro performance. Chi merita di restare nella scuola di Amici?

Amici 19: il primo eliminato agli esami di sbarramento è il ballerino Alioscia

Il primo ad affrontare l’esame di sbarramento è Devil Angelo che canta il brano Raggio di sole ed è promosso dai professori. Talisa inizia a ballare una coreografia richiesta dalla Celentano che la blocca poco dopo in quanto ha già le idee chiare sulla ballerina mentre Timor chiede invece un’altra esibizione a Talisa. L’allieva può togliere la felpa rossa con il punto di domanda. È poi il turno di Valentin che si esibisce con un pezzo di latino e conquista la promozione. Più dubbi su Alioscia che dopo la prima coreografia viene mandato in sala relax, richiamato in studio, fatto esibire ancora con un suo pezzo e mandato di nuovo in sala relax. Al ritorno in studio, ad Alioscia viene fatto notare che le coreografie preparate nella scuola non sono allo stesso livello dei suoi pezzi a cui ha dedicato maggiore tempo e preparazione. I professori di ballo comunicano ad Alioscia che deve lasciare la scuola di Amici 19. Per i prof il ballerino è bloccato e ha bisogno ancora di crescere. Alioscia ringrazia i maestri e saluta i suoi compagni: Alioscia deve lasciare definitivamente Amici.

Amici 19, Francesco arriva in studio in mutande: cosa è successo durante gli esami di sbarramento

Si continua con la cantante Giulia che può rimanere nella scuola, stessa sorte per il ballerino Giuseppe a cui viene chiesto più impegno. Anche la ballerina Giorgia è promossa dai professori. È poi la volta del cantante Francesco a cui viene chiesto dalla maestra Pettinelli di togliere la maglietta e cantare a petto nudo dopo un iniziale tentennamento messo in evidenza dalla stessa professoressa. Francesco torna in studio. I professori chiedono al cantante se ha coraggio ma nonostante la risposta positiva, Francesco deve tornare nuovamente in sala relax. Francesco decide allora di ripresentarsi in studio in mutande, senza scarpe e con i capelli laccati. Francesco canta nuovamente. La maestra Pettinelli riconsegna finalmente la maglia nera a Francesco.

Martina canta Il diario degli errori ma Stash non sembra ancora convinto e chiede all’allieva di cantare un ritornello di un pezzo con la stessa intensità che dovrebbe avere se avesse cantato il pezzo fin dall’inizio. Martina tentenna con il piano, i professori la fanno ripartire e la promuovono. Michelangelo inizia a cantare ma si interrompe e chiede di ricominciare perché ha invertito delle parole. I professori non essendosi accorti dell’errore, chiedono allora a Michelangelo un pezzo che alla Pettinelli non era piaciuto in una precedente esibizione dell’allievo. La maestra Pettinelli non è sembra molto convinta ma Michelangelo passa comunque l’esame.

A dover sostenere ancora l’esame mancano soltanto Stefano e gli Iniko. L’esame di sbarramento degli ultimi due allievi andrà senz’altro in onda nella puntata di domani. Chi lascerà la scuola tra Stefano e gli Iniko? L’appuntamento è per domani sabato 14 dicembre 2019 su Canale 5 alle ore 14.10.