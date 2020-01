Le coppie di Amici 19: è amore tra un cantante e una ballerina

La scuola di Amici 19 è tornata super attiva dopo le vacanze natalizie. Le lezioni sono riprese così come gli appuntamenti con il day time. E mentre la gara con il talent show di Maria De Filippi va avanti, i giovani concorrenti iniziano ormai a conoscersi sempre meglio. Ad Amici sono infatti nati dei rapporti di amicizia bellissimi ma non solo! Ebbene sì, tra una lezione e l’altra, tra i banchi del programma di Canale 5 sboccia anche l’amore. In questo caso specifico dovremmo anche dire tra una lezione di canto ed una di ballo visto che si tratta di un cantante ed una danzatrice. Curiosi di sapere di chi si tratta?

Amici 19, sboccia l’amore tra i banchi del talent show: Skioffi pubblica il bacio con…

Da questo titoletto lo avrete sicuramente capito. Il cantante di Amici 19 in questione è proprio Skioffi. L’artista pare aver fatto davvero breccia nel cuore di una allieva della scuola di Maria De Filippi. La ballerina è (rullo di tamburi) Talisa! E’ stato lo stesso Skioffi a rendere pubblica la notizia con una storia sul suo account ufficiale di Instagram. Nella storia si vede chiaramente il cantante baciare sulla bocca la ballerina, con tanto di tag e cuore. Segue poi anche un dolce video mentre sono distesi e lei è abbracciata all’artista di Amici 19. Qualcuno forse ricorderà che Skioffi qualche puntata fa aveva, in un certo senso, ‘dichiarato’ il suo amore alla cantante Giulia. Skioffi era ironico oppure Talisa ha fatto proprio breccia nel suo cuore all’improvviso? La ballerina per il momento non ha dichiarato nulla ma senza dubbio i due talenti di Amici dovranno pur dire qualcosa!

Amici 19, Skioffi e Talisa fidanzati: non è la prima volta che sboccia l’amore al talent

Non è ancora chiaro se Skioffi e Talisa siano fidanzati in maniera ufficiale ma quella foto pubblica e al bacio postata da Skioffi fa ben sperare i fan. Certo è che non sarebbe assolutamente la prima volta che due concorrenti di Amici di Maria De Filippi si fidanzino proprio grazie alla scuola per talenti più famosa d’Italia. Basta tornare a qualche anno fa alla storia tra Biondo ed Emma Muscat oppure possiamo ripescare quella indimenticabile tra Stefano De Martino ed Emma Marrone e la lista potrebbe continuare ancora a lungo.

Non ci resta che vedere, a questo punto, se Skioffi e Talisa daranno nuovi indizi o magari delle spiegazioni ai tanti fan che in queste ultime ore si sono scatenati sui social network. Continuate a seguirci per altre news su questa nuova coppia!