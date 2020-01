Amici 19 anticipazioni, due eliminazioni fanno agitare il pubblico: arriva una new entry

Oggi, venerdì 10 gennaio 2020, è stata registrata una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Lo speciale del talent show andrà in onda domani sabato 11 gennaio su Canale 5 ma intanto vi diamo delle anticipazioni su quello che vedremo! Come riporta Il Vicolo delle News, il primo protagonista sarà Valentin. Il ballerino affronta la sfida (per penitenza) e la vince senza troppi problemi. La maestra Celentano crede però che Valentin sia un alunno un po’ particolare e che spesso manca anche di rispetto ai prof e alla produzione. Per questo motivo, la Celentano chiede alle due squadre di decidere se Valentin deve affrontare una seconda sfida ma i compagni di avventura non condividono.

Anticipazioni Amici 19: il torneo dei migliori e una nuova ballerina nella scuola ma…

Ad Amici 19 riparte anche il torneo dei migliori. Talisa coglie l’occasione per sfidare Federico ma non riesce a vincere. La stessa cosa vale per Gaia che decide di sfidare Giulia. Rudy Zerbi appare un po’ deluso dalla Gozzi e per lui la cantante non merita di prendere il posto di Giulia. Ma ad Amici c’è sempre tempo per delle new entry. Si tratta di Karina, una ballerina di danza classica che viene giudicata positivamente da tutta la commissione di ballo. Certo è che per uno che arriva un altro deve andar via. E’ subito tempo di eliminazioni allora. I professori decidono di far entrare Karina al posto di Giuseppe e il ballerino è dunque ufficialmente eliminato dalla scuola di Amici 19.

Amici 19 anticipazioni, sfida a squadre e secondo eliminato: il pubblico non ci sta

Inizia poi finalmente la sfida a squadre. Da Il Vicolo delle News sappiamo chei primi a sfidarsi sono Federico e Talisa e vincere è la ballerina. Si esibiscono poi Giulia contro Martina. Giulia vince la sfida. La seconda sfida di ballo è tra Javier e Federico. Javier vince ma a perdere è nuovamente la squadra di Gaia. Ad andare in sfida immediata è il cantante Michelangelo. L’allievo deve lasciare la scuola di Amici ma l’eliminazione ufficiale di Michelangelo scatena il disappunto del pubblico in studio.

La conduttrice Maria De Filippi ha poi deciso di creare una commissione formata da dodici esperti per giudicare gli allievi di Amici 19. Per il ballo i migliori risultano essere: Federico, Javier e Karina, la nuova allieva. Per il canto i migliori sono invece: Nyv, Giulia e Devil Angelo.