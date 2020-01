Il cantante mascherato, voci troppo riconoscibili: il pubblico ha già scoperto chi sono i 7 BIG rimasti in gara

E’ davvero così difficile riconoscere l’identità degli otto big in gara a Il cantante mascherato? Sembrerebbe di no, considerato che ad esempio, nel corso della prima puntata inonda ieri, 10 gennaio 2020, tutti avevano capito che sotto il costume di unicorno, si nascondesse Orietta Berti. A dire il vero lo si era capito anche prima che il programma andasse in onda ( non a caso nella scheda di unicorno, scritta anche da noi di Ultime Notizie Flash, il nome della Berti era stato fatto). La forza di questo programma dovrebbe stare appunto nel mistero e invece nella prima puntata è sembrato che tutto fosse fin troppo semplice. Sorge quindi spontanea una domanda: come è possibile che in Tale e quale show i concorrenti in gara miracolosamente riescano a imitare le voci dei cantanti scelti, e per Il cantante mascherato invece i VIP abbiano già mostrato alcune tipicità delle voci, che li rendono riconoscibili?

Il problema è che la curiosità legata alle maschere e ai costumi se le voci sono così riconoscibili, svanisce subito e così facendo potrebbero svanire anche gli ascolti.

Vediamo quindi, grazie a tutti gli indizi raccolti in questa prima puntata, le ipotesi relative ai concorrenti in gara sotto i 7 costumi rimasti in gioco.

IL CANTANTE MASCHERATO: CHI E’ LEONE, SI TRATTA DI AL BANO?

Ancora prima che la puntata andasse in onda, si è ipotizzato che leone potesse essere Al Bano. Il Leone di Cellino San Marco, un cantante dalla grande forza. Gli indizi dati della clip e la voce ascoltata, sembrerebbero non lasciare dubbi sul fatto che sotto la maschera di Leone ci sia Al Bano. Non a caso, dopo la sua esibizione, il pubblico era tutto in piedi per applaudire il cantante, facendo il suo nome. Ma è davvero possibile che sia tutto così banale? La terra, le radici, il grande lavoro, la voce: tutto questo sforzo per nulla?

I giurati oltre al nome di Al Bano hanno fatto quello di Pappalardo e Alessandro Gassmann.

IL CANTANTE MASCHERATO CHI E’ IL MASTINO NAPOLETANO? SI TRATTA DI MASSIMO RANIERI?

Per il pubblico a casa no ci sono dubbi sul fatto che il mastino sia Massimo Ranieri. Anche in questo caso il nome del cantante era circolato molto prima che il programma andasse in onda. La voce somiglia a quella del cantante napoletano. Gli altri nomi in lizza sono quelli di Vincenzo Salemme e di Rocco Hunt.

IL CANTANTE MASCHERATO CHI E’ ANGELO? PER TUTTI VALERIO SCANU

Non ci sarebbero invece dubbi sul fatto che Angelo sia Valerio Scanu. La sua voce inconfondibile, ha regalato una delle migliori esibizioni ieri sera, porta tutti a pensare che possa essere lui il cantante che si cela dietro a questa maschera. L’ottimo rapporto con Milly Carlucci ci fa credere che sia una possibilità da valutare quasi al 100%. La frase poi “di sfide ne ho fatte tante” con riferimento ad Amici, non ci lascia quasi nessun dubbio.

IL CANTANTE MASCHERATO CHI E’ PAVONE? TUTTI PENSANO A RETTORE

Per quanto riguarda Pavone invece, la giuria ha avuto diverse difficoltà, forse anche a causa del fatto che è stato il primo VIP a salire sul palco del Cantante mascherato. La voce sembrerebbe essere quella di Rettore. Francesco Facchinetti arriva persino a ipotizzare Heather Parisi. Il fatto è che, come si è ben capito, anche questa volta la Rai ha avuto il braccino corto e l’illusione di avere delle star sul palco di Rai 1, è già scemata. Sicuramente cantanti famosi, questo lo abbiamo capito, ma non si va oltre un certo livello.

Un altro nome circolato sui social è quello di Emanuela Aureli.

IL CANTANTE MASCHERATO: CHI E’ CONIGLIO? TEO MAMMUCCARI SENZA DUBBI

Pochissimi dubbi sul fatto che Teo Mammuccari possa essere il coniglio. Nessuno sforzo nel nascondere la sua voce, stessi atteggiamenti e movimenti che il conduttore ha nelle movenze anche quando sale sul palco di Tu si que vales. Oltre tutto sappiamo della passione di Teo per la magia e l’illusionismo e il coniglio rappresenta a pieno l’animale perfetto che chi ama questo genere di cose. Accento romano inconfondibile. Assurdo che nessuno in giuria abbia fatto il suo nome.

IL CANTANTE MASCHERATO CHI E’ MOSTRO: TUTTE LE IPOTESI

Forse mostro è il vip che ha saputo meglio celare la sua voce. I nomi fatti in questo caso sono tantissimi anche perchè sembra difficile ancora comprendere se si possa trattare di una donna o di un uomo. Tra le ipotesi quella di Fausto Leali.La clip però ci ha fatto pensare alla famiglia, 4 figli. E’ possibile che a gran sorpresa dietro la maschera di mostro, che sembra essere attento anche ai cambiamenti climatici, ci sia Romina Power?

IL CANTANTE MASCHERATO: CHI E’ BARBONCINO? VOCE PAZZESCA

Una cosa è certa in merito all’identità di barboncino: ha una voce davvero unica, difficile pensare che dietro a questa maschera non si nasconda un cantante professionista. Proprio per questo il nome di Arisa è quello che sembra convincere tutti. Nella clip di presentazione, si insiste molto sulla femminilità e viste le ultime interviste fatte dalla cantate, si potrebbe pensare che possa essere lei.

