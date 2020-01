La moglie di Salvo Veneziano scende in campo: “Esternazioni colorite, mio marito non è violento”

Stanno destando grande scalpore le frasi di Salvo Veneziano nella casa del Grande Fratello VIP 4. Il concorrente si è espresso con frasi alquanto discutibili nei confronti di Elisa de Panicis, altra inquilina nella casa. Frasi così forti e dal contenuto sessista che hanno provocato oggi anche la reazione di Federica Panicucci che da Mattino 5 si è detta schifata e disgustata da tutto quello che è successo. Sui social i telespettatori del reality chiedono già da ieri sera l’espulsione di Salvo.

E mentre sua moglie dai social ha deciso di prendere le difese del siciliano, Salvo in casa continua a usare lo stesso tipo di linguaggio, questa volta parlando in generale di altre donne e di Paola di Benedetto.

Ed ecco sui social le parole della moglie di Salvo Veneziano:

Assistendo alla conversazione tra mio marito e gli altri inquilini PUR NON CONDIVIDENDONE FORMA E CONTENUTO, LE esternazioni “Colorite”di mio marito all’interno della casa del grande fratello ,mi portano a suggerire, STIMOLARE UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE in quanto ASSICURO CHE L’UOMO CON CUI VIVO DA 20 ANNI, PADRE DEI MIEI FIGLI, NON È ASSOLUTAMENTE, AFFATTO, UN UOMO VIOLENTO MA TUTT’ALTRO! L’ESATTO CONTRARIO! SE COSÌ NON FOSSE NON SAREI RIMASTA AL SUO FIANCO!

Mi spiace che molti abbiano travisato il suo modo estroso di enfatizzare delle dinamiche di gruppo conosciute …..

È UNA DINAMICA DI GRUPPO TIPICA QUELLA DELLA “COMPETIZIONE SEDUTTIVA” COME GIOCO IN GRUPPO; TANTO TRA IL GENERE MASCHILE QUANTO TRA QUELLO FEMMINILE! …. Chiedo scusa io a nome suo se alcune sue affermazioni hanno leso o urtato la sensibilità di alcune donne

Pur essendo consapevole che il grande fratello un programma con un ‘elevata esposizione mediatica Ricordo a tutti che è un gioco, QUESTO dovrebbe rimanere !!!!!!

Giusy Merendino