Da Mattino 5 Federica Paninucci prende posizione contro Salvo del GF VIP 4: “Trovo tutto disgustoso”

Nella puntata di Mattino 5 del 13 gennaio 2020 ampio spazio anche per il talk dedicato al Grande Fratello VIP 4. E visto quello che è successo nelle ultime ore nella casa, con le frasi di Salvo Veneziano che hanno fatto il giro della rete, nello spazio condotto da Federica Panicucci si discute della gravità delle parole del concorrente del GF VIP. Vi avevamo già raccontato in un altro articolo, delle parole violente usate da Salvo Veneziano che probabilmente non si è reso conto dei modi che stava usando. Le parole però possono veicolare messaggi e proprio perchè si sta davanti alle telecamere, bisognerebbe sempre stare attenti alle espressioni usate.

La conduttrice di Mattino 5 prende posizione e fa capire, senza girarci troppo intorno, di non aver gradito affatto quello che ha sentito.

DA MATTINO 5 FEDERICA PANICUCCI PRENDE POSIZIONE CONTRO SALVO VENEZIANO

Federica Panicucci vuole sottolineare da Mattino 5 la gravità delle parole di Salvo e lo fa con queste dichiarazioni:

Allora a me questo video sinceramente fa orrore. Trovo assolutamente terribile ciò che Salvo dice, gli altri che ridono… l’ho trovato disgustoso. Disgustoso! Ma la cosa che mi stupisce è che loro sanno perfettamente di essere ripresi, quindi cosa voleva fare? Il bullo, il simpatico, il ganassa, quello divertito e divertente? Gli è venuta proprio male, perché una cosa del genere è intollerabile, inqualificabile e aggiungerei anche imperdonabile

Ecco che cosa aveva detto Salvo Veneziano mentre i compagni nel privè sghignazzavano senza notare la gravità delle frasi del siciliano:

“Allora dico una cosa. Io se fossi stato single, c’era quella piccolina così, tutta trasparente co ’sto culettino. Ma quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Da staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle le lasci, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla dai. Io sono stato attratto che gli ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux”.

In studio anche gli opinionisti si schierano dalla parte di Federica Panicucci e sottolineano la gravità delle parole di Salvo. La conduttrice di Mattino 5 conclude:

“Sono contenta che anche gli uomini in studio qui con me oggi si siano resi conti della gravitò di queste frasi”