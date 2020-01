La Pupa e il Secchione: Stella Manente tradisce il fidanzato col secchione, baci notturni a letto

Un’altra bella puntata movimentata per La Pupa e il Secchione e Viceversa. Dopo l’esordio di sette giorni fa, nella puntata del 14 gennaio 2020 i concorrenti in gara hanno dovuto affrontare tante nuove prove ma soprattutto hanno avuto l’occasione di conoscersi a fondo. Alcuni di loro davvero molto a fondo.

Nel dettaglio ci riferiamo al secchione latinista De Benedetti e alla influencer Pupa Stella Manente. Lei aveva più volte raccontato di trovare attraente il giovane intelligentone; lui non ha mai disdegnato di corteggiare le varie pupe presenti nella villa. Dopo varie scenate di gelosia da parte delle altre concorrenti, De Benedetti ha ceduto alle civetterie di Stella Manente….

Stella Manente e De Benedetti si baciano a La Pupa e il Secchione

Dopo una giornata di studio e di prove, tutti i concorrenti si ritrovano nei vari salottini della villa per rilassarsi, scherzare e fare un ultimo ripasso. In una veranda, notiamo subito Stella Manente sdraiata sul divano e il secchione De Benedetti che cerca la sue attenzioni con un approccio fisico. I due sembrano prendersi e, dopo aver allontanato i rispettivi partner di gioco, lui prende in braccio lei e i due si dirigono verso una camera da letto.

La camera in questione è però occupata da altri concorrenti. Ma a loro, evidentemente, non importa. Approfittando del caos e del buio presente in stanza, iniziano col farsi delle coccole, per poi passare a dei “sbaciucchiamenti” (come li ha definiti il secchione) fino a baciarsi in maniera appassionata.

La faccenda non è passata di certo inosservata durante la Cerimonia di Eliminazione dove Paolo Ruffini tira le somme della settimana mostrando filmati illustrati del meglio e del peggio di quanto accaduto. Ovviamente è stato trasmesso anche il filmato del bacio registrato con telecamere ad infrarossi.

La prima a prendere la parola è Stella Manente che dichiara che con il bel De Benedetti ci si è solo scambiato qualche coccola. E a conferma di questo, aggiunge che non può essere altrimenti visto che fuori dal reality lei è fidanzatissima anzi “quasi sposata”. De Benedetti prova ad abbozzare una replica, seppur poco convincente.

A quel punto, Paolo Ruffini chiede al secchione di concedersi un atto di sincerità e di rivelare che questo bacio appassionato c’è stato. Lui conferma, sostenendo che non voleva rivelarlo proprio perché la influencer ha un fidanzato. Lei, invece, si è nascosta dietro ad un no comment.

