Amici 19 anticipazioni, provvedimento disciplinare per un ballerino: cosa è successo e le lacrime dell’allievo

Ieri, mercoledì 16 gennaio 2020, è stata registrata una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Curiosi di sapere che cosa è successo? Il Vicolo delle News ha anticipato che durante la puntata l’ospite speciale è stata Annalisa. Lo speciale è iniziato subito con il torneo dei migliori per i giovani talenti e a scendere subito è stata Gaia Gozzi. La cantante ha sfidato nuovamente Giulia facendosi giudicare per l’ennesima volta da Rudy Zerbi. Gaia non è riuscita nemmeno questa volta a convincere il professore che ha preferito l’inedito di Giulia. A scegliere per il ballo è invece Veronica Peparini. Talisa ha deciso di sfidare la nuova arrivata Karina e ha vinto.

Ad animare la puntata di Amici 19 è stato però un provvedimento disciplinare molto serio nei confronti di un ballerino.

Anticipazioni Amici 19, provvedimento per il ballerino Javier: caos in studio

Il ballerino in questione è Javier. Durante la settimana, il danzatore ha parlato male dei ballerini professionisti della scuola ma non solo. Secondo Javier chi esce da Amici non riesce ad avere una grande carriera. Inoltre per l’allievo del talent show i professori non sono dei coreografi eccezionali ed è molto pentito di aver rifiutato una offerta importante di una grande compagnia teatrale per approdare nella scuola di Maria De Filippi. Javier ha perfino telefonato ad un suo amico per chiedere se la stessa compagnia fosse interessata ancora a lui. Il danzatore ha ricevuto un rifiuto e a quel punto, spinto anche dalla produzione, ha deciso di indossare di nuovo la tuta di Amici. Il rifiuto è stato poi smentito dallo stesso Javier.

Il gesto e le parole dell’allievo hanno colpito tutti tant’è che la stessa Maria De Filippi ha deciso di chiamare in studio Elena D’Amario, ex allieva del talent show che dopo Amici è sbarcata in compagnie mondiali importantissime per poi tornare in Italia come ballerina professionista nel programma che l’ha lanciata. E’ stato mostrata una clip con tutto il percorso di Elena e la D’Amario si è molto emozionata. La fuoriclasse ha spiegato che il vero talento sta nell’umiltà dando una lezione fondamentale agli allievi ma anche ai più giovani telespettatori del noto talent di Canale 5.

Amici 19 anticipazioni: Javier in lacrime, un altro allievo vince un premio in denaro

Nonostante le affermazioni di Javier, i ballerini professionisti di Amici si sono dimostrati superiori alla vicenda e non hanno problemi a continuare a lavorare insieme all’allievo all’interno della scuola. La decisione spetta però ai professori. Javier deve rimanere ad Amici 19? Per Anna Pettinelli e Veronica Peparini sì, per Rudy Zerbi e Stash no. Indecisione invece per Timor e Alessandra Celentano (che per Javier, si sa, stravede). Dalle anticipazioni de Il Vicolo delle News pare che l’allievo sia scoppiato in lacrime e per la troppa vergogna per le affermazioni fatte non aveva alcuna voglia di entrare in studio e partecipare alla registrazione della puntata. I professori non sono riusciti ad arrivare ad una conclusione e il provvedimento disciplinare nei confronti di Javier verrà deciso nel corso della settimana con maggiore attenzione.

La puntata di Amici 19 va avanti e si cambia pagina. Entrano in studio gli esperti per valutare i ragazzi, proprio come la scorsa settimana. Javier non si è esibito per ovvi motivi mentre Martina non ha potuto cantare perché senza voce. Valentin, nonostante la punizione, ha potuto ballare grazie alla proposta della stessa Maria De Filippi. Da qui, i migliori allievi di Amici 19 sono risultati essere: Federico, Giulia, Francesco, Nyv e Karina. Subito dopo: Gaia, Ayoub e Talisa. Il ballerino Federico è riuscito ad essere il migliore per due settimane consecutive e per questo motivo ha ricevuto un premio in denaro. La somma è di 500 euro. La cantante Giulia, invece, ha vinto una spilla.