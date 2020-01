Barbara Alberti senza freni: “Pasquale Laricchia faccia da assassino, Valeria Marini la grassona”

E anche Barbara Alberti ci è cascata. Qualche ora fa Cristina Plevani, prima vincitrice del Grande Fratello ha ricordato una saggia cosa: ai tempi quando gli autori capivano che i discorsi dei ragazzi potevano degenerare, li richiamavano in confessionale per bloccarli ( eppure all’epoca la diretta non era in chiaro e non tutti potevano vedere se non a pagamento quanto accadeva). Oggi che molti più utenti, tra streaming, diretta su Mediaset Extra, video ripubblicati sui social, nessuno fa nulla. Non si spiega se no il motivo per il quale un autore, dopo aver sentito la prima delle tante frasi offensive e sessiste di Salvo Veneziano, non lo avrebbe dovuto fermare. Ed è vero che Pasquale, Patrick e Sergio non hanno fatto nulla ridendo, ma perchè nessuno quando il giorno dopo le frasi sessiste contro Elisa, Salvo ha usato le stesse espressioni per Paola di Benedetto, nessuno lo ha fermato? “Passi la prima” ma anche la seconda?

POLEMICHE SUI SOCIAL CONTRO BARBARA ALBERTI: ANCHE PER LEI FRASI POCO CARINE AL GF VIP 4

Salvo non è il solo a regalare perle. Non è stata da meno Antonella Elia dando della [email protected] a Elisa de Panicis, e non è stata da meno anche Barbara Alberti che nelle ultime ore ha regalato delle chicche niente male. Ora Barbara Alberti è una scrittrice, è una intellettuale ma questo non le permette di uscirsene con frasi poco carine nei confronti di tutti e di poter sparare a zero senza mezzi termini; certo chi la conosce sa che questi sono i suoi modi parecchio cinici ma una frase dopo l’altra in una diretta…La situazione inizia a farsi pesante. Passi la frase “Paola Caruso non la toccherei neppure con una forchetta” ironia e sarcasmo, anche se discutibili; ma oggi Barbara nella casa, mentre conversava con i suoi nuovi amici ha definito Pasquale Laricchia una persona pericolosa, un uomo con una faccia da assassino, una persona di cui le donne delle casa dovrebbero avere paura perchè potrebbe fare del male. Ma davvero?

La sensazione è che si liberino frasi senza stare a pensare alle conseguenze anche perchè, se una donna avesse davvero paura entrerebbe in confessionale, chiederebbe provvedimenti…Per non parlare della frase contro Valeria Marini, parlando con Rita Rusic la Alberti ha detto “quella grassona” riferendosi all’ex di Vittorio Cecchi Gori. Ecco come si suol dire in questi casi “anche meno, anche meno”. Il fatto di essere una grande intellettuale non autorizza la signora a usare certe espressioni. Qualcuno vuole far passare questo Grande Fratello VIP 4 come qualcosa di “aulico” di unico nel suo genere. Forse unico si, ma non per quello che ci vorrebbero far credere.