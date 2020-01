Fernanda Lessa troppo aggressiva nella casa del GF VIP 4? Sui social infiamma una nuova polemica

Chi ha seguito le nomination nella puntata del Grande Fratello VIP 4 in onda il 15 gennaio 2020 sa che Fernando Lessa è stata definita da Antonella Elia una persona molto aggressiva nei modi. L’Elia spiegando a Signorini i motivi per i quali ha fatto il nome di Fernanda ha spiegato che ha quasi paura di lei ritenendola una persona doppia. Ha sbalzi d’umore, una voce insopportabile ma soprattutto a tratti sembra essere particolarmente aggressiva. E l’Elia non è la sola a pensare tutto questo.

Una volta finita la diretta succede però dell’altro. La Lessa infatti spiega ai suoi compagni chi l’ha votata e perchè e sui social anche in questo caso nasce una polemica. Il motivo? Fernanda per spiegare ai suoi compagni che a votarla era stata anche Licia, non ricordando il suo nome la chiama “quella lesbica”. Ora è anche vero che bisogna stare attenti alle frasi usate e alle parole ma andiamoci piano anche con le polemiche sterili. Fernanda Lessa in passato ha anche dichiarato di aver avuto una storia con una donna immaginiamo quindi che non abbia nessun problema con le persone che hanno diversamente orientamento sessuale. Non ricordandosi il nome ha detto “la ragazza lesbica”. Per il momento non si legge cattiveria, poi certo, se dovesse continuare con altri toni, potremmo anche pensare che il suo non era solo un modo di parlare ma c’era dell’altro.

DIVAMPA LA POLEMICA SUI SOCIAL DOPO LE PAROLE DI FERNANDA LESSA

Tornando ai fatti, ecco il video di uno dei momenti in questione

Anche parlando con Michele Cucuzza Fernanda ribadisce: “Ma io non sono rimasta male che mi hanno nominata. Ci sono rimasta di come lo ha fatto Antonella. Lei urlava ‘mi stai sul cu, non sopporto la tua voce, mi stai antipatica, ti odio’. Questa è una doppia faccia da tenersi lontano. Ma poi lei si è messa insieme d’accordo a quella che aveva il frac. Come si chiama? Quella lesbica… Licia. Si sono messe d’accordo”.

Ricordiamo che in questa prima settimana si è già avuta la polemica con Salvo Veneziano che è stato espulso dalla casa