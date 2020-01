La fidanzata di Licia Nunez contro Fernanda Lessa:”se una la chiamasse la sfasciona , la drogata , alcolizzata…”

Vi avevamo detto che da qualche ora sui social era esplosa una nuova polemica, forse un po’ troppo esagerata ma si sa, quando si è nella casa bisogna stare davvero molto attenti a ogni parola. Sotto accusa finisce Fernanda Lessa. L’ex modella è stata nominata da Licia Nunez e da Antonella Elia. Entrambe hanno sottolineato i suoi atteggiamenti aggressivi non approvando alcuni suoi comportamenti. Una volta finito il programma la Lessa, parlando con gli altrui inquilini della casa ha parlato delle nomination e quando doveva dire chi l’aveva nominata, riferendosi a Licia, non ricordando il suo nome ha detto “quella lesbica”, “la lesbica“. Non lo ha fatto solo una volta e la cosa ha fatto infuriare anche la fidanzata di Licia che da casa stava seguendo il reality e che ha voluto sui social, dire la sua.

Qui i fatti

LA FIDANZATA DI LICA NUNEZ ATTACCA FERNANDA LESSA SUI SOCIAL

Molti spettatori hanno quindi fatto notare sui social che forse appellare una donna della quale non ricordi il nome come “la lesbica” non è il massimo della finezza. Da qui però a pensare che una persona sia omofoba, dobbiamo dirlo, ce ne passa. In ogni caso la fidanzata di Licia ha deciso di scendere in campo e ha commentato così i video che circolano in rete nelle ultime ore: “E se una la chiamasse la sfasciona , la drogata , alcolizzata !?? Che direbbe la signorina … che quando parla ancora sbiascica . Pessima “. Queste le parole di Barbara, la fidanzata di Licia Nunez.

Ecco l’immagine del suo commento su Twitter

Vedremo se nella prossima puntata del Grande Fratello VIP si parlerà anche di questa questione, magari la fidanzata di Licia potrebbe arrivare nella casa o magari potrebbe arrivare in un altro salotto televisivo! Vedremo!