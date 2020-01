Grande Fratello VIP 4: Doppia eliminazione a sorpresa, ecco chi è uscito dalla casa

Si è conclusa la seconda settimana nella casa del Grande Fratello VIP 4… eppure siamo già alla quarta puntata. Il tour de force che Alfonso Signorini sta mettendo in piedi per raccontare quanto più possibile il cast “recluso” nel reality e tutti i vari pettegolezzi che li riguardano non sta premiando tantissimo dal punto di vista degli ascolti… ma soprattutto anche parlando di dinamiche e racconti.

E cosa c’è di meglio per ravvivare una puntata altrimenti noiosa se non una doppia eliminazione a sorpresa? Un po’ inaspettatamente, infatti, i concorrenti VIP che abitano la casa più spiata di Cinecittà hanno visto l’uscita di scena di due elementi dei cast. Ma chi ha varcato la porta rossa in uscita?

Grande Fratello VIP: eliminata Elisa De Panicis

La prima eliminazione era nota anzi, a dirla tutta, era anche parecchio scontata. Dal televoto tenuto aperto per due giorni netti, il concorrente prescelto come eliminato dal pubblico da casa è stata la influencer Elisa De Panicis. Il televoto in positivo ha graziato il bel Andrea Montovoli che ha raggranellato per il 70% delle preferenze; solo 30% per la “imprenditrice digitale”.

Il pubblico ha deciso: il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa del #GFVIP è Elisa. Publiée par Grande Fratello sur Vendredi 17 janvier 2020

Ma come dicevamo, c’è stata anche una seconda inaspettata eliminazione; una eliminazione messa a segno con un televoto flash che ha messo in discussione la presenza in casa dei tre concorrenti definiti “highlander” reclusi nel Privè.

Grande Fratello VIP: eliminato Sergio Volpini

Nel corso della serata, i tre concorrenti rubati alle vecchie edizioni del Grande Fratello classico – Patrick, Pasquale e Sergio – sono finiti a sorpresa fra i protagonisti di un televoto flash.

Come nel precedente caso, anche qui il concorrente con la percentuale di gradimento inferiore è stato costretto a lasciare la casa. Questa sorte è capitata all’ottusangolo Sergio Volpini, che poi abbiamo visto sgattaiolare nello studio a pochi minuti dalla fine della diretta.

Sergio "Ottusangolo" Volpini arriva in studio dopo la sua improvvisa eliminazione… L'emozione? Ovviamente la stessa di 20 anni fa! ❤️#GFVIP Publiée par Grande Fratello sur Vendredi 17 janvier 2020

Ma Patrick e Pasquale non devono rilassarsi: i due, infatti, sono finito già al televoto con il concorrente uomo più nominato dai coinquilini della casa più spiata d’Italia, ovvero Andrea Denver. Chi di loro verrà salvato? E chi invece dovrà lasciare il reality show di Canale Cinque dopo sole tre settimane di esperienza?