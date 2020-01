Salvo Sottile e Al Bano “giocano” con Il cantante mascherato: indizi o depistaggi per leone e coniglio?

Continua il successo del programma di Milly Carlucci Il cantante mascherato e dello show, si parla anche negli altri programmi della Rai e sui social. In particolare c’è grande interesse per le vere identità di due maschere, quella del coniglio ma soprattutto quella del leone. Molti infatti pensano di aver capito chi si nasconde dietro alle due maschere e vorrebbero avere delle certezze.

Iniziamo con il coniglio. Per il pubblico non ci sono dubbi sul fatto che il coniglio sia Teo Mammuccari ( e anche noi puntiamo il nostro euro sul conduttore e il fatto che sia un “uomo di Mediaset” non significa nulla visto che al momento non sta lavorando). Ma in giuria c’è una persona che dalla prima puntata porta avanti un’altra idea. Questa persona è Patty Pravo che è convinta del fatto che dietro la maschera di coniglio si nasconda Salvo Sottile. Il conduttore di Mi manda Rai 3 nel fine settimana ha postato una immagine sui social che attira sicuramente l’attenzione. E’ il volto di un coniglio con una frase di Alice nel paese delle meraviglie. “Alice: “Per quanto tempo è per sempre?”Bianconiglio: “A volte, solo un secondo” con questa frase Salvo Sottile lancia un depistaggio oppure dà un indizio? La nostra idea è che si tratti di un gioco e di un depistaggio molto interessante ma poco convincente!

IL CANTANTE MASCHERATO: CHI E’ LEONE? AL BANO NEGA

Grande curiosità desta la vera identità del leone. La voce che abbiamo ascoltato nelle prime due puntate sembra essere quella di Al Bano, e anche i tanti indizi dati hanno portato i giudici a credere che dietro il custume del re della giungla si nasconda il leone di Cellino San Marco. Ma sembrerebbe troppo semplice visto che la persona che si nasconde dietro questa maschera, non fa nulla per cambiare la sua voce. L’idea che prende piede quindi è quella che dietro alla maschera di leone si possa nascondere qualcuno che sappia imitare molto bene Al Bano.

Mariotto nel corso della diretta di sabato scorso ha provato a chiamare Al Bano che però non gli ha risposto. E nella puntata di Italia sì del sabato, il cantante ha telefonato in diretta per dire che si trova a Zagabria, dai suoi nipotini, i figli di Cristel e che non è lui il cantante mascherato. Anche in questo caso si tratta di un indizio utile o di un semplice depistaggio?

