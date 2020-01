Il Grande Fratello VIP delle repliche: day time con cose stra vecchie, ritorni in casa e confronti già visti. Il trionfo della monotonia

Alfonso Signorini parla di questa edizione del Grande Fratello VIP come di una edizione vincente. Ma si sa, in casa Mediaset hanno un grosso problema con i numeri e forse, da quando il giornalista ha preso il timone del programma, si è ben adeguato ai toni trionfalistici della rete. Peccato però che la sesta puntata del Grande Fratello VIP 4 abbia registrato uno dei peggiori ascolti di sempre, di tutte le edizioni del reality.

E ancora mancano due mesi alla fine dello show, si può andare molto ma molto più in basse. E a favorire il declino di questa edizione del Grande Fratello le persone che lavorano al reality. Perchè non si può vedere un day time ( dopo tre giorni di riprese con cose inedite) con le stesse immagini della diretta del venerdì sera. Ripetizioni su ripetizioni, cose dette e stra dette, viste e riviste. E non finisce qui. Non sono bastati i 10 minuti del day time di oggi praticamente identici a quanto visto in prime time, ma le anticipazioni della settima puntata ci rivelano che oggi, assisteremo ancora a cose viste e riviste.

IL RITORNO DI VALERIA MARINI NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP

Va bene, Valeria Marini è stata mitica nel suo ingresso nella casa, è un grande personaggio, piace al pubblico. Ma quando è contraddittorio portarla in casa per un confronto con Zequila ed Elia dopo aver ascoltato le sue ragioni a La Repubblica delle donne e a Verissimo? E che senso ha darle questa possibilità dopo che sulle offese fatte da Zequila e dalla Elia si è riso senza prendere posizione? Se si vuole il confronto per le offese, servono anche prese di posizione, che non ci sono state perchè per il conduttore tutto questo andava bene. E si perchè “scannare” appartiene al dialetto siciliano, “si nu cessu” è un detto napoletano ma non significa quello che significa…Ci rendiamo conto?

Il confronto a oggi non era necessario. Si poteva rimandare e pensare di parlare del tema magari in un programma di Barbara d’urso successivamente. E invece eccoci qui, a parlare delle stesse identiche cose in una edizione dove davvero, gli ingressi esterni sono stati troppi, poco interessanti e privi di interesse.

Questa edizione del Grande Fratello VIP che davvero sulla carta aveva un cast stellare, per colpa delle persone che hanno in mano le redini del programma sta fallendo miseramente.

Questa edizione si potrebbe riassumere in una, semplicissima parola: MONOTONIA.