Jennifer Tarazona di 90 giorni per innamorarsi è in Italia: come è finita la sua storia con Tim?

Stanno andando in onda in questi giorni in Italia gli episodi di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni, che il pubblico americano ha visto in autunno. Sono passati quindi diversi mesi dalla messa in onda delle ultime puntate del reality per cui ci si chiede come siano finite le storie dei protagonisti. Oggi vi parliamo di Jennifer e Tim per due motivi. Il primo riguarda il nostro paese! Jennifer Tarazona infatti in questi giorni è in Italia, come dimostrano le sue foto postate sui social; nelle ultime ore in particolare la bella modella è stata avvistata a Roma. Jennifer ha pubblicato sui social le immagini della Fontana di Trevi, scorci di villa Borghese con le immagini dal Pincio. E ovviamente non poteva mancare la pizza…

Il secondo motivo si lega alle puntate di 90 giorni per innamorarsi e poi in onda in Italia. Come avrete visto ieri le anticipazioni ci mostrano che Jennifer arriverà a mettere in dubbio i gusti sessuali di Tim. Lo apostroferà, come vedremo nel prossimo episodio di 90 giorni per innamorarsi prima dei 90 giorni, con parole molto forti. Arriverà a dirgli “tu sei [email protected]”.

Il pubblico negli Usa, dopo questo episodio, ha iniziato a chiedersi se davvero Tim fosse gay tanto che il ragazzo ha dovuto anche rispondere in diverse interviste provando a spiegare il perchè di alcune sue scelte ( come quella di non saltare addosso a Jennifer).

TIM E JENNIFER DI 90 GIORNI PER INNAMORARSI STANNO ANCORA INSIEME?

Fatta questa premessa adesso ci chiediamo: che cosa è successo alla coppia dopo il programma? Se non volete spoiler interrompete a questo punto la lettura e non andate oltre.

A giudicare dalle news che arrivano dagli Usa, sembrerebbe che tra i due le cose non siano andate bene. Gli ultimi post di Tim e Jennifer insieme sui social risalgono a ottobre, settembre nel caso della bella modella. Questo non significa nulla perchè spesso i protagonisti del reality devono mantenere il riserbo in vista delle nuove stagioni del programma. Ma sembrerebbe proprio che tra i due sia finita e che la modella abbia avuto anche altre relazioni nell’ultimo periodo.

Non ci resta che aspettare altre news dagli Usa in attesa di vedere poi gli ultimi episodi di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni, in Italia.

Jennifer Tarazona di 90 giorni per innamorarsi è in Italia: come è finita la sua storia con Tim? ultima modifica: da