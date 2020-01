90 giorni per innamorarsi: come è finita tra Omar e Avery? L’amore dalla Siria agli Usa

Tra i protagonisti della stagione 2020 di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni, ci sono Avery e Omar. La giovanissima coppia, come vedremo nei prossimi episodi del programma americano, ha deciso di sposarsi in Libano, in attesa di ricevere poi il visto. Avery, una giovanissima ragazza americana, si è convertita all’Islam e pare che durante la messa in onda del programma negli Usa, sui social, abbia ricevuto diversi attacchi per la sua scelta. Inoltre Avery era partita dagli Usa senza dire a sua madre che, dopo le nozze, avrebbe voluto trasferirsi in Siria, in attesa del visto per Omar.

Ma che cosa è successo dopo la fine del programma? Stiamo per raccontarvi quella che è oggi la vita di Omar e Avery ma se non volete avere spoiler e anticipazioni, non continuate a leggere!

90 GIORNI PER INNAMORARSI: COME E’ FINITA TRA OMAR E AVERY?

90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni è andato in onda in Usa in autunno, per cui sono passati diversi mesi dalla fine delle riprese. Avery e Omar hanno un profilo instagram pubblico sui social dove aggiornano le oltre 200 mila persone che li seguono, di tutti i dettagli della loro relazione.

Come avrete capito quindi, la storia va a gonfie vele! I due stanno ancora insieme anche se non è semplice gestire la relazione. Infatti ci sono stati diversi problemi per il visto di Omar visto che è siriano e le cose non sono molto semplici, soprattutto se si chiede di viaggiare verso gli Usa.

I due postano moltissime foto sui social ma non è ancora chiaro dove stiano vivendo. Avery ha avviato una attività, ha un negozio di e-commerce e vende prodotti di abbigliamento, approfittando anche della sua grande popolarità sui social. Continua a difendere il suo amore e anche la scelta di essersi convertita all’Islam.

Anche per questa coppia quindi le cose vanno a gonfie vele! Il programma ha portato fortuna ad Avery e Omar che si godono il loro amore felici!

