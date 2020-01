GF Vip 4, Rita Rusic e Andrea Denver hanno mentito? Ecco cosa nasconderebbero

Pare proprio non ci sia pace per Rita Rusic perché dopo le polemiche e l’incontro con la rivale in amore Valeria Marini, si continua a parlare ancora di lei. Ma non solo di lei! A Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso ha affrontato l’argomento Rita Rusic – Andrea Denver. Nella busta choc gold della conduttrice alcuni screenshot confermerebbero che i due concorrenti del Grande Fratello Vip si conoscessero molto bene già prima della partecipazione al reality show. Nel suo salotto pomeridiano, Barbara d’Urso ha spiegato che tra i due ci sarebbe stata una conoscenza molto ravvicinata. Dunque Denver e la Rusic hanno mentito?

GF Vip 4, Rita Rusic, Andrea Denver e il gossip sul flirt: indiscrezione o hanno mentito?

Anche un ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque ha confermato che Rita Rusic e Andrea Denver si conoscevano prima del Grande Fratello Vip. E’ Biagio che ha affermato che, oltre a scambiarsi messaggi, i due gieffini si sono incontrati già nel 2017. Angelo Perrone, il migliore amico di Rita, in collegamento con Pomeriggio Cinque, ha invece spiegato che Rita Rusic le aveva raccontato che qualcuno voleva che lei e Andrea Denver si conoscessero ma lei non lo aveva conosciuto. Secondo Angelo, infatti, una persona vicina ad Andrea voleva dunque organizzare questa ‘conoscenza’. Barbara d’Urso ha però letto dei messaggi del 2017 inviati dalla Rusic che chiede: “Come si chiama il modello italiano che studia a Miami?”. Il destinatario del messaggio ha risposto che si tratta di Denver. Perrone ha affermato allora che l’incontro doveva essere organizzato, probabilmente, perché Andrea Denver era presumibilmente pazzo di Rita.

GF Vip 4, Andrea Denver pazzo di Rita Rusic: tutta la verità sul presunto flirt

Dunque, nel 2017 Andrea Denver era pazzo di Rita Rusic tanto da volerla incontrare. E’ così che la Rusic si sarebbe informata sul ragazzo ma, secondo Angelo Perrone, Rita non lo ha mai conosciuto. La conduttrice di Pomeriggio Cinque ripropone dunque la domanda a Biagio e chiede allora: “Ti risulta, come ci hanno scritto, che nel 2017 Rita Rusic avrebbe avuto un flirt con Andrea Denver?”. L’opinionista della d’Urso risponde di sì spiegando anche che il gieffino sta sempre attaccato all’attrice nella casa.

Dove sta la verità quindi? Se l’indiscrezione arrivata a Pomeriggio Cinque fosse vera perché Rita Rusic e Andrea Denver hanno scelto di nascondere questo presunto flirt avuto in passato? E’ molto probabile che si continuerà a parlare ancora di questo gossip su i due concorrenti del GF Vip 4 e forse non lo farà solo Barbara d’Urso ma anche Alfonso Signorini con i diretti interessati. Voi che cosa ne pensate?