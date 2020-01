Antonella Elia scatena i litigi in casa: prima con Adriana Volpe poi con Clizia. Imita la Incorvaia e le dà della iena

A quasi un mese dalla prima puntata del Grande Fratello VIP 4 nella casa si rompono gli indugi e si iniziano a creare delle dinamiche. Il buonismo e il “volemose bene” sembra andato a farsi friggere ed ecco che i concorrenti del reality iniziano a discutere tra di loro. Nelle ultime ore Antonella Elia, che ha di recente fatto pace con Fernanda Lessa, ha invece avuto modo di litigare con Adriana Volpe prima, e con Clizia Incorvaia dopo.

CAOS NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 4: ANTONELLA ELIA LITIGA CON TUTTI

La prima litigata con Adriana Volpe è stata mandata in onda anche nel day time del GF VIP di oggi. La Elia ha attaccato Adriana che non ha gradito la suddivisione fatta del cibo, a suo dire insensata anche perchè alla fine lei è rimasta senza uova. La Volpe rimasta basita dall’atteggiamento di Antonella se n’è sentita dire di tutti i colori tanto che poi in confessionale si è anche sfogata, cercando di capire quale sia la vera Antonella. Per la Elia invece, si sta iniziando a inclinare la figura perfetta che Adriana ha mostrato fino a questo momento al pubblico.

Poi anche un litigio con Clizia. Non è chiaro da cosa si sia innescato, le due donne stavano parlando forse degli occhiali da sole che Clizia stava indossando. Poi è iniziata una discussione durante la quale la Elia ha dato della scema alla bella influencer. La Incorvaia si è detta delusa visto che non si aspettava che una donna di una certa età ed esperienza potesse reagire e argomentare con queste parole. L’Elia a questo punto non ci ha visto più e ha iniziato a imitare anche Clizia, prendendola in giro per il suo accento siciliano.

Clizia si sarebbe sentita attaccare perchè pare che Antonella in modo maleducato le abbia imposto di fare un qualcosa. Poi la discussione è degenerata. “Tu non mi dai della cretina, della scema, sono parolacce” ha detto Clizia e dopo queste parole i toni si sono alzati maggiormente. L’Elia dopo il litigio dice di aver capito chi davvero Clizia: “Sei una [email protected] che fa tutta la sceneggiata che finge di essere una bambina adorabile in realtà sei vanitosa, presuntuosa e pigli per il [email protected] tutti su tutto non voglio scendere nei particolari. “

A proposito di rinfacciarsi le età, sarebbe molto carino scoprire quanti anni abbia davvero Clizia visto che, secondo alcune indiscrezioni circolate sul web, mentirebbe da tempo sulla vera età. Forse ha 40 anni anche se nelle sue biografie si legge che ne ha 36?