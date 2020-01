Il cantante mascherato la finale: chi vincerà? Identità svelate

Tutto pronto per la finalissima de Il cantante mascherato: andrà in onda oggi 31 gennaio 2020, l’ultima puntata di questa prima edizione del programma di Milly Carlucci. E questa sera, oltre a scoprire il vincitore della prima edizione de Il cantante mascherato, scopriremo anche le identità delle 5 maschere che al momento sono ancora in gara.

La puntata si aprirà con il risultato dello scontro tra Il Mastino e Il mostro. Queste sono due delle maschere misteriose che al momento destano ancora tanta curiosità nel pubblico. Per quanto riguarda il mostro, quasi tutti pensano che sia Fausto Leali, anche i giudici credono che ci sia proprio lui sotto la maschera che tanto piace anche ai bambini. Per il mastino invece i nomi sono diversi, tra i più gettonati quello di Alessandro Greco.

Il mastino partecipa all’ennesimo ballottaggio e se dovesse vincere, potremmo davvero pensare che alla fine potrebbe persino aspirare alla vittoria di questa prima edizione de Il cantante mascherato.

IL CANTANTE MASCHERATO: ANGELO/VALERIO SCANU POTREBBE VINCERE?

Sembra proprio che la maschera dell’angelo sia quella preferita dal pubblico. Riceve sempre tante preferenze dal pubblico a casa il che porta a pensare, oltre alle somiglianze vocali con l’ex concorrente di Amici, che sia proprio Valerio Scanu. E potrebbe essere proprio lui il vincitore di questa edizione sia per il grande appoggio da parte del pubblico che per la scarsa curiosità di conoscere il suo volto. Tutti pensano infatti di aver svelato la sua identità.

IL CANTANTE MASCHERATO: NELLA FINALE IL CONIGLIO CONFERMA DI ESSERE TEO MAMMUCCARI?

Sin dalla prima puntata i nostri sospetti sono caduti su Teo Mammuccari. Abbiamo pochi dubbi sul fatto che il coniglio sia proprio Teo. E visto che Ilenia Pastorelli, sua ex fidanzata, ha intuito al secondo ascolto che potrebbe essere Teo il coniglio, anche per come tiene il microfono, ci vogliamo fidare di lei. La voce è davvero somigliante, ci sentiamo quasi di dare un 100% a questa identità. Potrebbe vincere? Il pubblico ha apprezzato le perfomance fino a questo momento, ma a nostro avviso sono quelle meno professionistiche per questo probabilmente non vincerà.

IL CANTANTE MASCHERATO STASERA SI SVELA IL MISTERO DEL LEONE

In questa prima edizione de Il cantante mascherato, sicuramente il mistero che ha incuriosito di più è quello legato al costume di Leone. Sin dal primo ascolto, e dagli indizi dati, pubblico a casa e giuria hanno pensato che ci fosse Al Bano dietro alla maschera. Ma è davvero possibile che sia così semplice? Ci sono altri due nomi tra i papabili: Max Giusti e Adriano Pappalardo…

