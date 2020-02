GF VIP 4, Antonio Zequila ancora contro Patrick: “Sei un escremento” e il pubblico lo vuole subito fuori

Ci aspettavamo che nella puntata del Grande Fratello VIP 4 in onda venerdì sera si sarebbe, almeno sfiorato, il tema improperi di Antonio Zequila e offese pesantissime, nei confronti di Patrick Pugliese. Ma a quanto pare il buon Patrick, che ha tutto il pubblico dalla sua parte, non ha dalla sua il conduttore del programma che continua a ignorare, tra l’altro, quello che è il sentiment del pubblico. Le offese che Antonio Zequila rivolge a Patrick sono inqualificabili ed è per questo, visto che sui social si è chiesto a gran voce anche l’espulsione dell’attore, ci aspettavamo che si affrontasse quanto meno il tema. Non ci aspettavamo una espulsione, ma almeno delle scuse in diretta nazionale da parte del Zequila, che si offende al sol sentire il nomignolo “er mutanda”, sarebbero state cosa buona e giusta.

ANTONIO ZEQUILA CONTINUA A OFFENDERE PATRICK CON PAROLE DISGUSTOSE

Non sono arrivate, della cosa non si è parlato e quindi il buon Zequila è andato avanti con le sue offese, arrivando a definire, poche ore fa, Patrick un “escremento umano”.

E di queste offese ne è a conoscenza anche Patrick che oggi, parlando con Andrea Montovoli, ha anche commentato quello che succede con Zequila:

“A volte Antonio mi dice cose cattive, è serio, però ha ragione: dice che russo ed è vero, dice che sembro un ippopotamo ed è vero ” ha detto quasi sentendosi in colpa Patrick. Il Pugliese ha però poi aggiunto che gli ha fatto notare che certe parole non si dovrebbero dire e che deve stare molto attento perchè sono frasi gravi. Secondo quanto ha raccontato Patrick ad Andrea, Zequila gli avrebbe detto che non succederà nulla perchè lui non è una donna, quindi può rivolgergli queste frasi. Per Montovoli si stanno superando i limiti e inizia a credere che potrebbe arrivare anche una squalifica.

Ma il Zequila continua per la sua strada e visto che gli altri inquilini ridono anche alle sue “bellissime e divertentissime” battute, ci rendiamo conto del livello…

Vediamo le ultime perle regalate in giornata.

Ce l’hanno mandato qua come esperimento, è un escremento della natura. Sangue, escrementi e siero. Patrick eccolo là sta mer*a.

Vi mostriamo anche il video in questione per capire come sia tutto “normale” per le presone presenti in casa.

Zequila ti vorrei ricordare che fine ha fatto l’ultimo che ha provato ad accostare la storia di Giovanna D’Arco ad un concorrente.



Predolin vs Malgioglio insegna.#GFVIP https://t.co/DN0ESKW710 — Noemi 🐍 (@Santuz15) February 2, 2020

Ecco non sarebbe forse arrivato il caso di fare qualcosa? Di suggerirgli quanto meno di smetterla?