Pago vuole sposare Serena Enardu ma lei sempre indecisa: sui social bufera contro la coppia al GF VIP 4

Bisogna dire che la pausa tra l’ultima puntata del Grande Fratello VIP 4 in onda lunedì 3 febbraio e quella che vedremo poi lunedì 10 ha fatto bene un po’ a tutti. Ai concorrenti, che si sono rilassati e hanno anche iniziato a creare delle dinamiche più interessanti in casa, mettendo in piazza altri temi di cui parlare, e al pubblico che, disintossicato dalle due puntate settimanali, commenta più serenamente quanto succede nella casa del GF VIP 4. E chiaramente parliamo ancora una volta della coppia formata da Serena Enardu e Pago. Vi avevamo già detto che nelle ultime ore, suo fratello e anche Miriana Trevisan, ex moglie di Pacifico, avevamo rilasciato dei commenti non molto teneri verso Serena; ma adesso a complicare le cose ci ha pensato direttamente la Enardu che sa “come farsi amare” dal pubblico che segue questa storia da casa.

Molti pensano che la sarda non abbia nessuna intenzione di tornare con Pago realmente, e che stia facendo tutto questo solo per le luci, per la visibilità per business. C’è persino chi pensa che entrambi siano d’accordo. Ma c’è anche chi crede che sia Serena la vera giocatrice, e che Pago abbia solo tanta voglia di godersi questo amore, senza però essere ricambiato.

GRANDE FRATELLO VIP 4 NEWS: SERENA ENARDU NON VUOLE SPOSARE PAGO

E il nuovo caso è scoppiato con le ultime dichiarazioni di Serena Enardu. Pago infatti ha provato a parlare di quelli che potrebbero essere i loro progetti, il futuro fuori dalla casa. Ha anche parlato di matrimonio. E la posizione di Serena non è molto piaciuta ai fans del programma.

[…] Dobbiamo comunque fare progetti per stare bene, non progetti campati in aria tanto perché abbiamo dei soldi cambiar le cose e facciamo progetti a caz*o. Per stare bene: cosa ci fa stare bene?. Lo facciamo, senò Ciao!. No?! […]. Anche Milano… devi essere molto sicura. Anche il matrimonio… devi esser sicura, capito?! Ti piacerebbe?.

Serena ha risposto dicendo che non è interessata al matrimonio, che non ci crede. Ma molti fanno notare che, qualche giorno fa, quando sul Magazine Uomini e Donne si era parlato di nozze, Serena aveva detto:

“Sono una che ha sempre detto che non si sarebbe mai sposata, perché non crede nel matrimonio. E’ naturale che oggi, con la paura che ho di perderlo, le rispondo: anche domani, anche subito.”

Come mai dopo aver fatto pace con Pago non sogna quindi queste nozze?