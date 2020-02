Grande Fratello VIP 4: Barbara Alberti si ritira dal reality, ecco perché

Dopo la frenetica settimana del Festival di Sanremo 2020, il Grande Fratello VIP 4 torna a proporci serate lunghe e dai contenuti triti e ritriti. Nel menù della puntata del 10 febbraio c’è stato l’ennesimo confronto fra Serena Enardu e Pago, l’ennesimo incontro fra Antonio Zequila e una sua ex. Ma proprio durante le nomination, finalmente un guizzo si è manifestato durante la solita liturgia: una concorrente ha maturato la necessità di voler lasciare per sempre la casa.

La persona che ha deciso di voler abbandonare la casa del Grande Fratello VIP 4 decidendo autonomamente di volersi ritirare è Barbara Alberti: la scrittrice 76enne di origini umbre che tanti malumori aveva creato nel corso delle ultime settimane.

Barbara Alberti lascia la casa del Grande Fratello VIP 4

Nel corso delle nomination, Barbara Alberti ha bloccato Alfonso Signorini per esprimere il proprio malessere: la donna dice di essere esausta dalla situazione e di non essere più in grado di reggere i ritmi e le meccaniche di gioco, che spingono i concorrenti ad infangarsi l’un l’altro. Forse Barbara Alberti non aveva mai visto una puntata del Grande Fratello?

Lì per lì, Signorini prova a temporeggiare e a chiedere un attimo di riflessione in più a Barbara Alberti. Dopo aver racconto tutte le nomination, il conduttore riprende in mano la questione e chiedere alla scrittrice se è certa di voler abbandonare il gioco. Lei lo conferma, e aggiunge: “È stata un’esperienza infinitamente più bella e ricca di quello che potevo immaginare. Tuttavia non reggo emotivamente il gioco. L’altra volta sono finita in clinica e questa volta ho paura di finire peggio… E quindi, a malincuore, sentendomi vile e inadeguata, preferisco lasciare il Grande Fratello fino a quando è così bello”. Qui di seguito, il video dell’accaduto.

Barbara Alberti ha maturato una sofferta decisione:abbandonare la Casa, il gioco, i suoi compagni. Il suo percorso al #GFVIP si interrompe con una forte consapevolezza. Publiée par Grande Fratello sur Lundi 10 février 2020

Alfonso Signorini spiega che è stato lui a volerla fortemente all’intero del programma e che, a malincuore, accetta la sua richiesta. Barbara Alberti viene invitata ad abbandonare subito la casa, nonostante la donna avrebbe voluto cenare un’ultima volta assieme agli altri compagni d’avventura.

Non è la prima volta che Barbara Alberti chiede di voler lasciare la casa prima del tempo: stessa ed identica cosa era accaduta circa tre settimane fa ma, in quel caso, Signorini preferì rigettare la richiesta.