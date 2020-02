Antonella Elia contro Paolo Ciavarro: “Fai parte del branco” e parla ancora di atti violenti e bestialità

Antonella Elia sta ancora cercando di digerire quello che è successo nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 4 in onda il 17 febbraio 2020. La concorrente probabilmente non si è ancora capacitata di aver sbagliato con l’attacco a Patrick, scatenando poi una catena di reazioni che non si aspettava. Oggi nel suo mirino finisce Paolo Ciavarro che viene accusato di far parte del branco, di non esserle stato vicino, di non aver detto neppure una parola nei suoi confronti. Ha continuato a parlare di violenza e ha fatto delle accuse molto forti agli altri concorrenti…

ANTONELLA ELIA SI SCAGLIA CONTRO PAOLO CIAVARRO: FAI PARTE DEL BRANCO

La Elia attacca Paolo dicendogli che avrebbe dovuto almeno farle una carezza nel momento della discussione, o quando ha sentito che voleva andare via, come era successo anche in altre puntate, quando Fernanda Lessa aveva fatto la stessa richiesta. Paolo però non ci sta e non vuole che venga definito uno del branco, come Antonella sta continuando a fare. “Non valgo una carezza” ha detto la Elia puntando il dito contro il povero Ciavarro. Il ragazzo le dice che certe cose si fanno perchè devono venire dal cuore, non perchè c’è una ragione o si debba essere in dovere di agire in un determinato modo.

Paolo in ogni caso, ieri sera aveva preso posizione anche verso Patrick, facendogli notare che forse aveva esagerato e infatti Pugliese aveva chiesto scusa per i modi. Ma alla Elia tutto questo non è bastato…Antonella ha ribadito che Montovoli, la Volpe, Patrick si sono comportati molto male, ha parlato di atti di violenza, di bestialità e non ha voluto sentire ragioni.

Ciavarro ribadisce che nella vita si fanno delle scelte ma non per mancanza di coraggio ma perchè ci si trova bene con alcune persone e lui si trova bene con Fernanda. “Tu fai parte del branco, io ci sono rimasta male che non mi abbia toccato neppure una spalla” ha continuato l’Elia non sembrando molto d’accordo con le parole di Paolo.