Amici 19 in prima serata su Real Time per raccontare il percorso degli allievi al serale

Puntata speciale di Amici 19 questa sera su Real Time. In prima serata infatti, sul canale 31 del digitale terrestre, Marcello Sacchetta e Lorella Boccia ci accompagneranno nel viaggio che gli allievi, che hanno conquistato fin’ora la maglia verde, hanno fatto dal loro ingresso nella scuola a oggi. Al serate 10 i posti a disposizione per gli allievi che vogliono provare a mettersi in mostra in quella che è una grande vetrina, oltre che continuare a imparare, ballare con i professionisti e duettare con grandissimi artisti. Nella puntata speciale di Amici 19 in onda oggi su Real Time, i due conduttori che di solito ci fanno compagnia nel pomeriggio, con il day time del talent, ci portano invece in un altro viaggio.

AMICI 19 IN PRIMA SERATA SU REAL TIME: VERSO IL SERALE

Al momento, lo ricordiamo, i ragazzi e le ragazze che hanno conquistato l’accesso al serale sono 7, restano infatti altre 3 posti liberi!

La prima a indossare la felpa verde del serale è stata Nyv. La cantante si è messa in mostra sin dal primo giorno nella scuola, risultando sin da subito tra le migliori. Ma il suo percorso nella scuola non è stato semplice, complice anche il carattere introverso che spesso le ha causato dei problemi. Nyv è stata sempre molto apprezzata dai suoi compagni e anche dai prof. Ha avuto il ruolo di capo squadra che però ha poi dovuto cedere, cosa che non le è costata cara visto che non amava molto essere il leader e fare delle scelte difficili.

A conquistare la maglia del serale anche due ballerini molto contestati. Valentin che è entrato nella scuola sin dal primo giorno e si è subito messo in mostra per le sue richieste, come quella di avere un giudice di latino in commissione, e anche per il suo carattere, decine i richiami per i ritardi e per la sua poca voglia di studiare. Ma il temperamento di Valentin non è nulla rispetto alle sceneggiate che hanno fatto altri due ballerini, per quanto bravi altrettanto arroganti e poco educati. Parliamo di Javier e Nicolai che hanno entrambi conquistato un posto al serale. Tra i ballerini al serale arriva anche Talisa, anche lei un grande talento con un percorso altalenante che non l’ha portata a essere sempre la prima scelta dei prof. Timor ha creduto in lei sin dal primo giorno e continua a farlo, puntando moltissimo sulla ballerina.

La maglia verde la indossa anche Giulia, la giovane cantante napoletana che si è messa in luce per le sue doti canore e anche per la potenza di una scrittura capace di raccontare cose molto personali e arrivare dritte dove devono arrivare. Per Giulia tante soddisfazioni, tante sfide vinte ma anche molti dubbi e poca consapevolezza delle proprie capacità. Il percorso nella scuola e la conquista della maglia di certo sono serviti a dimostrarle chi può essere.

E nella puntata speciale di Amici 19 in onda oggi su Real Time ascolteremo anche la storia di Gaia e rivedremo il percorso della cantante molto apprezzata dal pubblico a casa ( più perle sue doti canore che per la sua simpatia) e tanto dai docenti. Anche per Gaia un percorso non privo di ostacoli ma che per lei un posto al serale ci sarebbe stato, lo si era capito sin dall’inizio. Questa sera ascolteremo le emozioni di Gaia ma anche di tutti gli altri ragazzi che già da qualche giorno indossano la maglia verde e si preparano per questa nuova grandissima avventura, di certo tra le più importanti della loro vita artistica e personale.

Nel frattempo a proposito di serale di Amici arrivano le prime anticipazioni e pare che Al Bano e Romina possano essere protagonisti del talent di Maria de Filippi.