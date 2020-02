Amici 19 anticipazioni: la classe è completa, svelate novità sul serale

Tutto pronto per il serale di Amici 19 oggi infatti è stata registrata la puntata dello speciale del sabato che vedremo domani. La “classe” se così possiamo chiamarla, anche se dalla prossima settimana non esisteranno più squadre, è completa. Come saprete restavano tre maglie da assegnare e alla fine i professori e i giudici hanno deciso chi può accedere alla fase serale. Non solo, nel corso della registrazione di oggi, Maria de Filippi ha svelato alcune delle novità di questo serale. Nell’edizione 2020 del serale, non ci saranno i coach e quindi i ragazzi, come capitato anche in passato, potranno decidere chi schierare nelle sfide, come e quando anche se saranno poi gli autori, come succede sempre, a stabilire anche le prove da fare.

Ma scopriamo i nomi dei ragazzi che sono passati alla fase serale. Restavano tre posti, chi li ha conquistati?

AMICI 19 NEWS E ANTICIPAZIONI: ECCO CHI PASSA AL SERALE

Il primo a conquistare la maglia verde, come era prevedibile, è Jacopo. Il cantante del resto sin dal primo giorno di questa edizione, era uno dei candidati alla fase finale ed è anche incomprensibile come ancora fosse fermo in attesa della sua maglia verde ( visti i giudici sempre ricevuti da giornalisti e professori). Non appena ricevuta la felpa verde per il serale, il cantante è andato subito a ringraziare Anna Pettinelli che lo ha aiutato moltissimo in questo percorso.

La nona maglia per il serale è stata conquistata da un altro cantante: a passare al serale anche Francesco che a quanto pare ha ricevuto il benestare dei giudici. In corsa per il serale quindi restavano poi Stefano, Martina e il ballerino Federico. Alla fine i giudici esterni hanno deciso di dare la maglia del serale a Martina.

Maria ha dato anche delle anticipazioni relative a questa edizione del serale di Amici. Ci sarà una giuria di qualità e ci saranno come sempre anche i commenti dei professori che voteranno. Come già anticipato qualche giorno fa, anche Al Bano e Romina saranno protagonisti del serale ma non è ancora chiaro in che ruolo.