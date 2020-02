Grande Fratello VIP 4: Serena Enardu entra e attacca Patrick e Montovoli ma fa una figuraccia

Non c’è due senza tre e la quarta vien da sé. Dopo esser stata eliminata da tre televoti diversi, nella scorsa puntata Serena Enardu ha finalmente lasciato definitivamente la casa del Grande Fratello VIP 4… ma a quanto pare la porta rossa per lei era pronta a riaprirsi di nuovo. Nella puntata del 21 febbraio 2020, infatti, la donna è ritornata nella casa di Cinecittà con un nuovo obiettivo: fare una ramanzina a Patrick Pugliese e Andrea Montovoli che, a detta sua, hanno tramato contro di lei e contro Pago.

Ma se sulla carta, quella di Serena Enardu, doveva essere l’ennesima uscita splendida e ficcante, in realtà si è rapidamente trasformata in un flop colossale. Ma cos’è successo esattamente?

Grande Fratello VIP 4: Serena Enardu di nuovo nella casa

L’ingresso di Serena Enardu nella casa del Grande Fratello VIP 4 è stato introdotto a Patrick e Andrea Montovoli con un breve filmato riassuntivo. Poi sono arrivate le parole poco distensive di Alfonso Signorini: “Accusate Serena con un’eccessiva voglia di autopromozione, mancanza di sentimenti autentici, anche di una freddezza nei confronti di Pago”. Il padrone di casa dello show si rivolge poi direttamente ad Andrea Montovoli: “Serena sostiene che stai facendo una campagna insieme ad altri VIP della Casa per far eliminare Pago al televoto…“. Mentre il ragazzo smentisce categoricamente la faccenda, in salotto arriva la Enardu.

A quel punto Serena inizia una lunga filippica sul fatto che Pago era amato da tutti gli uomini della casa fino al giorno del suo ingresso in gara; lei aggiunge che sentiva su di lei dei pregiudizi, che poi sono stati trasmessi per osmosi anche su Pago. Per fortuna, Signorini interrompe la ex concorrente portando la discussione al nocciolo.

“Quando sono uscita dalla casa del Grande Fratello, speravo di vedere un riavvicinamento fra voi e Pago“ – spiega Serena a Patrick e Andrea Montovoli – “Lui ha avuto difficoltà nello stare qui dentro con me. Una difficoltà non da imporre a lui ma a me“. Striminzito il parere di Patrick: “Sì, loro due hanno fatto fatica e noi lo abbiamo percepito”.

Prima di farla uscire dalla casa, Signorini ha chiesto un chiarimento fra Serena Enardu e Andrea Montovoli sul presunto invito al pubblico partito dai due ragazzi a far eliminare Pago. La Enardu dice di averlo saputo da fonti non ben precisate; il ragazzo smentisce sostenendo persino che con Pago c’è una sana amicizia tanto che in giornata i due hanno fatto attività fisica insieme.

A Serena Enardu non resta che uscire dalla casa con le pive nel sacco.