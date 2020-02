Indignazione sui social per le frasi di Clizia contro Denver: “Sei un pentito maleducato Buscetta”

Stanno facendo molto discutere in queste ore le frasi che Clizia Incorvaia ha usato nei confronti di Andrea Denver all’indomani della sua nomination nella casa del Grande Fratello VIP 4. Vi avevamo già anticipato qualcosa un paio di ore fa raccontandovi quello che era successo nella notte, dopo la diretta, con lo scontro che aveva persino portato il povero Denver a piangere disperato da solo. Dopo il risveglio le cose non sono affatto migliorate. Clizia ha continuato a dire si essersi sentita tradita a livello personale, di non voler più parlare con Andrea ma questo pomeriggio, nel corso di una discussione, ha tirato fuori delle frasi che non sono piaciute in nessun modo ai telespettatori che stavano seguendo la diretta del Grande Fratello VIP 4. Frasi così gravi, Clizia ha scomodato la mafia per parlare dell’atteggiamento avuto da Denver, tanto che sui social, i fans del reality, arrivano a chiedere un provvedimento disciplinare per la Incorvaia.

CLIZIA INCORVAIA SCOMODA LA MAFIA PER ACCUSARE DENVER DI AVERLA TRADITA

“Tu sei un mafioso, un maleducato, un pentito, un Buscetta, mi hai tradito, hai tradito un fratello” ha detto Clizia rivolgendosi ad Andrea. Per chi non lo sapesse, Buscetta è un mafioso che da anni, dopo esser stato arrestato, collabora con la giustizia.

Non solo, ad alzare i toni contro il povero Andrea Denver ci ha pensato anche Antonio Zequila che approfittando dello sfogo di Clizia ha puntato il dito contro il modello, accusandolo di atteggiamenti non consoni. Zequila si sarebbe offeso in quanto Denver avrebbe detto che usa le donne come dei trofei. Il pover Denver anche questa volta, ha cercato di spiegare ma poi ha lasciato la discussione in lacrime, andando in camera da letto dove Adriana, Antonella e Sara hanno cercato in qualche modo di consolarlo. Clizia invece ha continuato a definirlo una femminuccia di 12 anni, un Buscetta pentito… “Tu sei un maledetto Buscetta. Io non parlo con i pentiti, io non parlo con i pentiti, io parlo con le persone che hanno 4 palle così” ha detto Clizia.

E qualcosa ci dice che questo attacco gratuito di Clizia verso Denver, lo porterà dritto dritto verso le ultime puntate del reality di Canale 5.

Nel frattempo, sui social, i fans del reality continuano a chiedere che gli autori del GF prendano provvedimenti nei confronti di Clizia che avrebbe esagerato con le parole usate nei confronti del compagno di gioco.