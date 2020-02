Grande Fratello VIP 4 i nominati del 24 febbraio: 4 al voto ma senza esclusione

E’ andata in onda il 24 febbraio 2020 la quattordicesima puntata del Grande Fratello VIP 4. Una puntata molto particolare iniziata con l’ingresso in casa di Alfonso Signorini che ha dato le ultime notizie sulla situazione in Italia a causa del coronavirus.

I ragazzi hanno apprezzato moltissimo le spiegazioni che sono state date e hanno deciso di continuare il gioco, essendo stati rassicurati sulle condizioni di salute dei loro parenti e amici. La puntata quindi è andata avanti regolarmente con l‘uscita di Andrea Montovoli che ha deciso di ritirarsi; la squalifica di Clizia Incorvaia e l’ingresso in casa di due nuovi concorrenti, Valeria Marini e Sossio Aruta.

Ma vediamo chi sono i nominati della 14esima puntata del GF VIP 4.

GRANDE FRATELLO VIP 4 PUNTATA EL 24 FEBBRAIO 2020: I NOMINATI

Dopo che Alfonso Signorini ha comunicato chi sono i preferiti della settimana, i nominabili vanno in super led e fanno le nomination. Fabio nomina Antonella perché “te la dovevo”. Paolo nomina Montovoli perché “penso debba tornare dai suoi cari” spiegando che dopo Clizia per lui questa è un’altra perdita dolorosa ma deve farlo, è un gesto d’amore. Paola nomina Fabio perché “sono rimasta profondamente ferita nel sapere il giudizio che hai su di me”. Denver nomina Fabio perché “mi ha manifestato il suo desiderio di abbandonare il gioco”. Fabio Testi conferma ma Signorini cerca di rincuorarlo. Quando arriva il turno di Andrea il ragazzo mostra la sua foto. Montovoli infatti ha deciso di di ritirasi, Alfonso gli spiega che se ne potrà parlare dopo ma che deve fare prima la sua nomination quindi fa il nome di Antonella. Anche l’Elia vota per Andrea Montovoli.

Rientrati dalla pausa pubblicitaria però Andrea decide di lasciare il gioco per cui Paolo Ciavarro e Antonella devono rifare i nomi. Entrambi fanno il nome di Fabio Testi. Proseguono le altre nomination ma il concorrente più votato resta sempre Fabio che va al televoto con Sara, Teresanna e Asia. Lunedì nessuno lascerà la casa ma questo i concorrenti non lo sanno.