Sara Soldati alla conquista di Andrea Denver con i consigli di Paola, Asia e Antonella Elia: ce la farà?

Ultime news dalla casa del Grande Fratello VIP 4. Questa notte alcune ragazze si sono ritrovate in camera da letto a parlare di quello che era successo ma anche ad ascoltare le confidenze di Sara Soldati che non si nasconde più e mostra tutto il suo interesse per Andrea Denver, almeno alle amiche! La ragazza ha spiegato che le piace moltissimo ma che la frena il fatto che lui sia fidanzato e non sa come comportarsi. “Facciamolo sfidanzare” ha scherzato la Soldati mentre chiedeva alle sue amiche come può fare per conquistarlo. Paola di Benedetto si è detta di due cuori: “Da un lato mi piacete moltissimo insieme, siete davvero belli ma dall’altro ho grandissimo rispetto per il fatto che lui sia fidanzato” ha commentato la ragazza.

SARA SOLDATI AL GRANDE FRATELLO VIP 4 PRONTA A CONQUISTARE DENVER: CE LA FARA’?

Mentre Sara cercava di capire la strategia da adottare, la più entusiasta sembrava essere Antonella Elia che si è assolutamente schierata dalla parte della modella. La Soldati ha spiegato che Andrea le piace non solo per le sue doti fisiche, visibili a tutti, ma perchè è anche uno bello dentro! Alla fine Paola di Benedetto ha commentato: “Sai che c’è nel massimo rispetto nessuno ti impedisce di provarci“. Sara ironica ha risposto: “Certo nel massimo rispetto se è fidanzato….” come a dire che non esiste rispetto in questa situazione, se ci provi stai già mancando di rispetto alla sua fidanzata.

Per Asia però le cose sono diverse: la ragazza crede infatti che Andrea abbia detto di essere fidanzato per via della storia con Elisa de Panicis ma che in realtà non ha nessuna donna nella sua vita per cui la Soldati dovrebbe buttarsi. Lo farà? Vedremo…Per il momento Sara continuerà con la sua strategia: moine e corteggiamento. Valuterà le risposte di Denver e poi prenderà una decisione sulle mosse da fare.

Nella casa la prima coppia nata era quella di Clizia e Paolo che però è stata “distrutta” dalla squalifica della siciliana. Urge quindi una nuova coppia da “shippare” sarà questa?