Fabio Testi vuole sapere la data della finale del GF VIP 4 perchè ha 3 bombe da sganciare

Chi segue solo le puntate in prima serata del Grande Fratello VIP 4 probabilmente non ha apprezzato a pieno Fabio Testi, anche perchè si dà fin troppa importanza sempre alle stesse persone e si creano sempre le classiche dinamiche con le persone dal mondo esterno. Eppure l’attore di chicche nella casa del Grande Fratello VIP 4 ne ha regalate diverse e continua a regalarne. Pensate che nelle ultime ore, sfogandosi con i suoi compagni si è prima lamentato per il fatto che questi nuovi ingressi in casa penalizzano le persone che sono in gara da oltre due mesi ma ha anche spiegato che ha delle bombe da lanciare, che potrebbero contribuire allo spettacolo ma che se le tiene solo per le ultime puntate. Per questo motivo ieri sera ha voluto chiedere al Grande Fratello VIP la data della finale di questa quarta edizione del reality.

Valeria Marini infatti, qualche giorno fa, ha detto ai suoi nuovi compagni di viaggio che il GF dovrebbe finire intorno alla fine di aprile, una notizia che ha sconvolto i concorrenti, che non pensavano di dover restare reclusi in casa per altri due mesi. Fabio quindi ha voluto chiedere direttamente al GF la data della finale ma non perchè non voglia più giocare ma perchè afferma di avere tre bombe pronte da sganciare ma vuole farlo solo quando si avvicina la finalissima.

FABIO TESTI PRONTO A SGANCIARE 3 BOMBE AL GF VIP, DI CHE COSA SI TRATTA?

“Visto che sono stanco e ho delle cose da far uscire, ho chiesto ufficialmente agli autori quando sarà l’ultima puntata” ha detto Fabio. Testi è pronto a nominare le persone entrate nella casa del GF VIP in un secondo momento perchè non trova giusto che possano avere maggiori energie e forze per affrontare il gioco rispetto a chi è dentro dall’inizio. E poi ha parlato di queste tre bombe da sganciare che a quanto pare sarebbero utili sia a lui, per far parlare a quanto pare in positivo, che allo spettacolo. “Ho le mie cartucce pronte e conviene anche a loro che le spari” ha detto Fabio spiegando ai suoi compagni che però al momento pare non esserci una data cerca per il finale del reality di Canale 5.

Chiaramente per noi è un mistero quali siano queste cartucce che Fabio è pronto a sparare, non ci resta che attendere perchè di tempo ne manca e anche tanto.