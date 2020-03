Amici 19 news, ospiti e duetti della seconda puntata 6 marzo 2020

Mancano pochi giorni alla seconda puntata di Amici 19 che andrà in onda, in diretta, venerdì 6 marzo, come sempre in prima serata su Canale 5 e come sempre arrivano le ultime news e le anticipazioni di quello che vedremo. Cresce dunque l’attesa per questo secondo appuntamento con i giovani talenti di Maria De Filippi. E così come nella scorsa puntata, anche in questa vedremo degli ospiti speciali. Chi ci sarà? L’immancabile giuria formata da: Loredana Bertè, Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Tommaso Paradiso. Arriveranno poi nel corso della serata: Mahmood, Fabrizio Moro, Al Bano e Romina Power. Alcuni di questi ospiti duetteranno anche con alcuni dei cantanti. Andiamo a vedere quali sono i duetti di questa seconda puntata di Amici 19.

Amici 19, Gaia duetta con Mahmood e Jacopo canta con Fabrizio Moro

Uno dei duetti più attesi è quello tra Gaia Gozzi e Mahmood. La cantante di Amici 19 si era già dimostrata una fan dell’artista quando Mahmood era stato ospite nella fase pomeridiana del talent show. Adesso Gaia potrà cantare Rapide insieme al cantante e ha già dimostrato tutto il suo entusiasmo nello scoprire questo duetto. Anche Jacopo Ottonello duetterà con un artista molto amato ovvero Fabrizio Moro. Il giovane cantante di Amici 19 è apparso molto felice di scoprire che canterà proprio insieme a lui.

Amici 19, Giulia canterà insieme alla Berté, per Nyv arriva Al Bano

Anche Nyv e Giulia Molino canteranno insieme a due grandi artisti. Il pubblico di Amici 19 però già conosce questi due cantanti in quanto sono già stati nella prima puntata del Serale. Giulia duetterà infatti con Loredana Berté, una dei giudici di questa fase del talent show di Maria De Filippi. Sicuramente per Giulia non sarà semplice cantare insieme a lei, soprattutto perché Loredana fa parte della giuria e tutti sappiamo che è anche molto sincera e diretta nell’esprimere le sue opinioni. Nyv invece sta preparando un duetto con Al Bano. Il cantante pugliese era già stato ospite della prima puntata insieme a Romina per il girone dei professori e questa volta si metterà invece a disposizione di uno dei talenti di Amici 19.

Che cosa ne pensate degli ospiti e dei duetti della seconda puntata di Amici 19? Chi farà meglio tra i cantanti in gara?