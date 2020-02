Il serale di Amici 19 parte stasera: tutto quello che c’è da sapere sulla prima puntata

In questi giorni se ne sono dette e scritte davvero tante in merito alla fase serale di Amici 19 ed è giusto, a poche ore dal debutto, provare a fare chiarezza in vista della prima puntata in onda proprio oggi 28 febbraio 2020. Inutile dirvi, è abbastanza chiaro, che il programma va in onda al venerdì, almeno per le prime puntate ( fino a quando andrà in onda C’è posta per te al sabato sarà così). Le puntate dedicate al serale di Amici 19, vero e proprio, con la proclamazione di un vincitore, saranno sei. Successivamente ci sarà un nuovo torneo, una sorta di Amici ALL STAR, anche se parteciperanno cantanti che non hanno mai gareggiato nel talent di Canale 5, come ad esempio Michele Bravi). Nelle ultime puntate di Amici vedremo anche Amici Prof un torneo che vedrà protagonisti i professori di Amici.

Ma che cosa succederà nella prima puntata di Amici 19 in onda proprio questa sera su Canale 5? Lo scopriamo con le anticipazioni: solo nomi, nulla di più perchè le puntate andranno in onda in diretta per cui solo alla fine scopriremo chi passa alla prossima puntata.

Qui le nostre pagelle con i voti agli allievi approdati al serale

AMICI 19 PRIMA PUNTATA: TUTTO QUELLO CHE VEDREMO IL 28 FEBBRAIO 2020

Parte questa sera su Canale 5 l’avventura dei ragazzi che si sono qualificati per la fase finale del talent di Maria de Filippi; una puntata ricchissima di ospiti e in effetti la conduttrice si è detta speranzosa, in conferenza stampa, di un inizio dello show intorno alle 21,30 Striscia permettendo.

Non essendoci le squadre, tutti i cantanti avranno modo di esibirsi con un super ospite: Ghali, Alessandra Amoroso, Emma, Ermal Meta, Elisa e J-Ax saranno gli ospiti della prima puntata.

Luciana Littizzetto come saprete è in via di guarigione ma al momento non può lasciare casa sua a Torino. Sarà in collegamento telefonico con il programma e sarà la prima ospite comica del serale di Amici.

In conferenza stampa di presentazione del serale di Amici 19, Maria ha spiegato che in ogni puntata ci sarà un ospite che parlerà ai ragazzi di valori. Il 28 febbraio ci saranno le Sardine. Una decisione che ha provocato diverse polemiche anche all’interno del gruppo stesso. Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli hanno invitato chi li segue e crede in questo progetto ad aspettare e vedere il loro intervento, per poi giudicare.

AMICI 19 IN PILLOLE: LE DOMANDE PIU’ CERCATE

QUANTE SONO LE PUNTATE DEL SERALE DI AMICI 19? 9 puntate

6 puntate con dieci talent

CHI SONO I RAGAZZI E LE RAGAZZE ARRIVATE AL SERALE? Nyv, Giulia, Gaia, Jacopo, Francesco e Martina cantanti

Valentin, Nicolai, Javier e Talisa ballerini

PERCHE’ NON CI SONO LE SQUADRE? in gara in un circuito ad eliminazione “tutti contro tutti” che decreta

QUANTI VINCITORI IN QUESTA EDIZIONE? 1 vincitore della categoria canto, 1 vincitore della categoria ballo

e il vincitore assoluto di #Amici19

E IL DOPO AMICI 19? 3 puntate celebrative dove si fa festa con dieci professionisti

CHI GIUDICHERA’ LE ESIBIZIONI? 3 organi giudicanti per le due fasi di gara: giuria esterna una sorta di giuria di qualità; giuria dei professori, televoto

DA CHI E’ COMPOSTA LA GIURIA? La Giuria composta da grandi artisti del mondo dello spettacolo

Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte

accanto a loro in un ruolo per lui del tutto inedito

Tommaso Paradiso

CHI SONO I PROFESSORI CHE VEDREMO AL SERALE? Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor Steffens

Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli

CHI CI SARA’ AL VAR? Insieme a la VAR formata dal Maestro Beppe Vessicchio

e dal coreografo di fama internazionale Luciano Cannito

CI SARA’ IL TELEVOTO? Viterà anche il pubblico da casa

che sostiene il proprio talent preferito attraverso il televoto