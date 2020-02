Amici All Star per 4 serate su Canale 5: tutti i nomi dei BIG in gara

Dopo l’esperimento di qualche anno fa di Amici BIG, Maria de Filippi e Mediaset decidono di lanciare un altro torneo con un nuovo esperimento! Parliamo di Amici All Star che andrà in onda nel mese di aprile, dopo le prime sei puntate del serale di Amici 19. Oggi in conferenza stampa la conduttrice ha presentato questa altra faccia del talent, senza dare un nome preciso allo show. Si chiamerà probabilmente ancora Amici ma con un sottotitolo diverso, probabilmente Amici All Star. Oggi la conduttrice ha spiegato come funzionerà e chi ci sarà: innanzi tutto il vincitore della 19esima edizione di Amici avrà di diritto la possibilità di essere tra i protagonisti di questo torneo. A differenza di quanto successo nelle edizioni precedenti, con gli ex di Amici in gara, in questa edizione non ci saranno eliminazioni. Ci sarà invece un torneo con una classifica e alla fine ci sarà il vincitore.

A giudicare tutte le esibizioni che vedremo nel corso di questo “Amici All Star” saranno gli stessi giudici che vedremo anche nelle prime 6 puntate della versione classica dello show. E quindi ci saranno Loredana Bertè, un ritorno, un altro ritorno che è quello di Gabry Ponte e poi una novità: Vanessa Incontrada. Conterà poi anche il parere della stampa e quello del televoto da casa.

Qui le novità dell’edizione 2020 del serale di Amici

AMICI ALL STAR PRONTO AL DEBUTTO SU CANALE 5: ECCO CHI CI SARA’

Maria de Filippi ha fatto alcuni dei nomi dei volti noti che vedremo al serale di Amici All Star. Tra i ritorni quello di Enrico Nigiotti che ha partecipato si a X-Factor ma prima del talent di Sky era stato già protagonista di Amici, che aveva lasciato per via della storia d’amore con Elena d’Amario. Dall’edizione di Amici 18 arriva invece Vincenzo, ballerino talentuosissimo. Ci sarà anche Sebastian che abbiamo visto anche ad Amici Celebrities. Tra i protagonisti di Amici All Star anche Michele Bravi, probabilmente nei prossimi giorni si spiegherà anche il criterio nelle scelte visto che il cantante non ha fatto parte della scuola.

Per Michele Bravi che in una delle sue ultime interviste ha rivelato anche di aver provato a partecipare a Sanremo per tornare a parlare di musica, ma di non aver superato le selezioni, questo è una grande occasione per rinascere e farlo per quello che dice con le sue canzoni. Va detto però che ci sfugge il motivo per il quale lo vedremo in un torneo dedicato a vecchi protagonisti di Amici, ma di certo, nelle prossime ore, sarà spiegato il criterio di queste scelte. Oggi infatti si è parlato di molte cose insieme e non è stato semplice scindere le varie cose.