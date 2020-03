GF VIP 4, Un drone lancia un biglietto: la Volpe ignora il richiamo, il messaggio è contro Zequila che si offende e chiede la squalifica

Chi avrà mai fatto volare un drone con un articolo di Antonio Zequila sulla casa del Grande Fratello VIP 4? Sarà stato il direttore del settimanale Nuovo? Si scherza…Fatto sta che nella casa del GF è arrivata una notizia dall’esterno e se il buon Antonio Zequila pensava che il re fosse tornato, che qualcuno avesse trovato il modo di mandargli anche un messaggio, quando ha capito quello che era il contenuto del foglio arrivato in casa, ha cambiato subito atteggiamento…Ma andiamo per gradi.

UN DRONE NEL GIARDINO DEL GF VIP CON UN MESSAGGIO PER ZEQUILA

I ragazzi vedono il drone volare sul giardino. Se ne accorgono subito anche gli autori che iniziano a urlare dicendo di non leggere, di non prendere nulla. Adriana Volpe ignora tutti i richiami fatti dal Grande Fratello VIP e insieme a Paola di Benedetto ha letto quello che c’era scritto nell’articolo. Si tratta dell’intervista fatta alla miss che ha raccontato sia a Nuovo, che a Live-Non +è la d’Urso, di esser stata molestata da Zequila che, in una camera d’albergo, avrebbe voluto baciarla contro la sua volontà.

QUI LE ACCUSE DI ANDRADA A ZEQUILA

Quando Adriana ha spiegato agli altri quello che c’era scritto, Zequila non l’ha presa affatto bene. E ha iniziato a dire che è in casa perchè è molto amato ( ma in realtà non lo può sapere visto che non è mai andato in nomination) e che la conduttrice non doveva leggere quello che c’era scritto, non rispettando le regole. Sembra persino voler chiedere un provvedimento. Arriverà? E se la Volpe, che da ore continua a non rispettare le regole, stesse facendo tutto questo per essere squalificata non gradendo il fatto che il GF VIP si allungherà per due mesi?

Di certo l’arrivo del drone ha movimentato le cose in casa, non che ce ne fosse bisogno visto che già in mattinata c’erano state diverse discussioni dopo uno scherzo fatto nella notte che ha portato delle conseguenze…