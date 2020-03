LIVE Non è La D’Urso: Andrada Marina molestata da Zequila, l’incredibile storia della Miss – VIDEO

Già da diverse settimane, abbiamo imparato a conoscere Antonio Zequila a la sua forte vanità: ripete di se stesso di essere un bell’uomo, di aver avuto molte donne giovani e si arrabbia quando qualcuno prova a sminuire la sua immagine di tombeur de femme. Ma se in passato questo ego lo avesse portato a fare qualche passo falso?

Nella puntata del primo marzo di LIVE Non è La D’Urso, la ex miss Adriada Marina ha raccontato la sua scottante verità circa una molestia ricevuta circa cinque anni fa proprio da Antonio Zequila in occasione di un concorso di bellezza svoltosi ad Otranto (in provincia di Lecce).

LIVE Non è La D’Urso: Andrada Marina molestata da Zequila

Scusandosi per il suo stato d’agitazione, Andrada Marina racconta con queste parole l’increscioso avvenimento: “Ho partecipato ad un concorso di bellezza […] Zequila era presentatore. Il concorso si svolgeva in due serale: la presentazione delle miss e la finale. Fra un giorno e l’altro, ci siamo incrociati in un corridoio dell’hotel, ha iniziato a complimentarsi con me per la mia esibizione di danza del ventre. Fra i complimenti, mi diceva che potevo fare tante cose nella vita, magari entrare nel mondo dello spettacolo. Camminando per il corridoio, ci siamo ritrovati davanti alla porta della sua stanza…”.

Il racconto di Andrada Marina continua: “Io non volevo entrare in camera ma lui ha insistito. Mi ha detto che doveva solo prendere una cosa. Siamo entrati e lui ha iniziato a mostrarmi delle conversazioni con una persona che conosceva molto bene e che avrebbe potuto lanciarmi in un programma televisivo. Poi mi ha baciata, senza il mio permesso. Io sono andata in agitazione. Mi sono seduta. Lui ha continuato a riempirmi di complimenti e ha provato a baciarmi nuovamente. In quel momento, mi sono alzata e sono scappata via. Sono andata dal patron del concorso a rivelare tutto”.

Il racconto #choc di Andrada: "Antonio Zequila mi ha baciato senza il mio permesso" #noneladurso pic.twitter.com/jyNCezGxaA — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 2, 2020

Ma la storia non è finita qui: “Uscita dalla mia stanza, ho incontrato un’altra ragazza […] e mi ha raccontato che Zequila aveva fatto la stessa cosa anche con lei. Presumo che abbia prima provato con lei, la tattica non è andata bene e quindi l’ha cambiata e c’ha provato con me“. Barbara D’Urso le chiede se fosse fidanzata: “Sì, ero fidanzata. E credo che anche lui lo fosse” parlando di Zequila.

LIVE Non è La D’Urso: Andrada Marina viene derisa in studio

Nonostante la storia raccontata fosse chiara e vede la ragazza in qualità di vittima assoluta, in studio nessuno le crede. Karina Cascella e Giovanni Ciacci provano fin da subito a sminuire le parole della giovane ventenne, anche deridendola, facendola passare come una mitomane.

La nostra @carmelitadurso ci tiene a fare chiarezza #noneladurso pic.twitter.com/WqXvTbZHh8 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 2, 2020

Persino Barbara D’Urso gli fa eco: “È bizzarro quello che mi stai raccontando! Ti sei agitata? È stata una cosa brutta? Mah! Posso dirti una cosa? Seriamente! Le molestie sono un’altra cosa… Il fatto che un uomo provi a baciarti al limite fa sorridere! Oh, meno male, sai che c’è: io a questo gli piaccio!“.