GF Vip 4 i nominati dell’11 marzo: tre concorrenti fortissimi al televoto

Ieri, mercoledì 11 marzo 2020, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 4. Una puntata molto complicata per Alfonso Signorini ed iniziata anche in ritardo per via del discorso straordinario di Giuseppe Conte. Chi è andato direttamente al televoto? Chi ha votato chi e per quale motivo? Lo scopriamo insieme in questo articolo. Prima dell’eliminazione di Asia durante la puntata in diretta, Fabio Testi, al televoto insieme alla Valente e Sara Soldati, ha espresso nuovamente il desiderio di voler lasciare la casa. Quello che vorrebbe in realtà il concorrente del GF Vip 4 è andare di nuovo in nomination ed essere eliminato direttamente dal pubblico senza abbandonare il reality di sua volontà.

GF Vip 4, le nomination dei vipponi tra conferme e sorprese: chi ha nominato chi

Come sono andate allora le nomination di questa sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 4? Patrick ha nominato Antonella Elia dopo essersi schierato dalla parte di Valeria Marini. Aristide ha nominato il nuovo arrivato Sossio. Antonio Zequila ha votato Adriana Volpe e lei ha ricambiato volentieri e senza dubbi dopo le ultime vicende legate al presunto flirt. Sossio ha poi nominato Teresanna Pugliese mentre Paolo Ciavarro ha nominato Antonella Elia.

Andrea Denver ha nominato Fabio Testi e Fabio ha nominato Adrina Volpe. Paola Di Benedetto ha fatto il nome di Licia Nunez ma non è certo una grossa novità. Teresanna Pugliese è andata contro Antonella Elia dopo il recente scontro. Antonella Elia e Valeria Marini si sono nominate a vicenda e c’era da aspettarselo dopo tutti i litigi avuti in casa, ormai è chiaro che non riescono proprio a sopportarsi. Anche Fernanda Lessa non ha sorpreso votando Antonella Elia. Sara Soldati ha nominato Fabio Testi e Licia Nunez ha votato infine Antonella Elia.

GF Vip 4, tre forti personalità in nomination: Fabio Testi verrà accontentato dal televoto?

A fine puntata Alfonso Signorini ha annunciato che i tre concorrenti vip ad andare direttamente al televoto sono: Fabio Testi, Adriana Volpe ed Antonella Elia. Inutile dire che in nomination ci sono finiti tre vipponi con delle personalità totalmente diverse ma che hanno fatto parlare molto in casa e soprattutto fuori dalla casa. Bisognerà attendere la prossima puntata del reality show per capire come andrà questo televoto. Il pubblico del Grande Fratello Vip 4 deciderà di accontentare il desiderio di Fabio Testi oppure si scaglierà contro Antonella Elia e Adriana Volpe?