Raimondo Todaro su Amici 19: “Hanno perso la bussola, Valentin non c’entrava nulla”

In queste ore si parla moltissimo di quello che è successo nella puntata di Amici 19 in onda ieri sera e in qualche modo, anche Raimondo Todaro è stato chiamato in ballo. Per diversi motivi. In primo luogo per un gossip che circola da alcuni giorni, poi per dei post pubblicati e infine per delle cose che avrebbe detto sui protagonisti del talent di Maria de Filippi. E alla fine Raimondo ha deciso di commentare sui social, per dire quello che pensa in merito a quello che è accaduto nelle ultime ore.

Ma andiamo per gradi.

RAIMONDO TODARO COMMENTA LE ULTIME NEWS SU AMICI 19

Sulla rivista Chi questa settimana si legge di una presunta crisi tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro che non si vedono insieme sui social, ormai da tempo. Il ballerino mostra diversi scatti con la sua bambina, ma di sua moglie nessuna traccia. Secondo la rivista di Alfonso Signorini, il motivo della crisi sarebbe Valentin, il ballerino di Amici che ieri sera ha abbandonato il programma di Canale 5.

Ieri sera, intorno a mezzanotte e mezza, Raimondo posta sui social una storia con scritto “la diretta non è per tutti”. Il pubblico si divide: c’è chi pensa che si stia riferendo a Maria de Filippi, che non ha saputo sostenere una diretta ( magari a differenza di come avrebbe fatto Milly Carlucci); e c’è chi pensa che invece si riferisca a Valentin e alla sua scelta di lasciare il talent non reggendo il peso di quanto accade in una diretta.

Poi escono anche delle notizie con dei virgolettati, articoli secondo i quali Todaro avrebbe detto che Nicolai è raccomandato. Ed è a questo punto che il maestro di Ballando con le stelle decide di intervenire e commenta con delle stories sui social. Spiega che non avrebbe voluto parlare della cosa ma, quando legge articoli con delle virgolette, allora deve commentare. “Questo video è dovuto, ho cominciato a leggere delle cose che non sono vere” ha detto Raimondo. Non ha detto che Nicolai è raccomandato e ci tiene a precisarlo.

“Ho espresso la mia opinione da spettatore, ieri hanno perso il controllo” commenta Raimondo. “Era anche un modo per ironizzare perchè a un certo punto sembrava un po’ una commedia” ha detto il ballerino. “Hanno perso la bussola, ne ha fatto le spese Valentin che poverino non c’entrava nulla, tutto qui, niente di più niente di meno” ha concluso Raimondo.

Non ci sembra una persona che ha qualcosa da ridire sul ballerino, per cui caso chiuso anche per chi crede ancora in una relazione tra il giovane allievo di Amici e la Tocca?