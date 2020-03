Pechino Express 2020: Enzo Miccio e Max Giusti sono d’accordo? Gli eliminati del 17 marzo sono…

Dopo la prima tappa non eliminatoria di questa nuova stagione, Pechino Express è tornato in onda il 17 marzo 2020 con la inedita sesta puntata: la seconda realizzata nel territorio cinese. Protagoniste ancora una volta sono state le coppie rimaste in gara e il folklore tipico delle piccole cittadine che sono state campo di battaglia della ultima folle corsa.

Ma al centro del racconto di questa sesta puntata di Pechino Express 2020 ci sono stati anche molti altri elementi che hanno reso più interessante la puntata per i fan del reality e, più in generale, di Rai Due. Nella prova ricompensa di questa settimana, infatti, i viaggiatori hanno dovuto duellare nella storica prova della lotta in equilibrio. I singoli viaggiatori di ogni coppia hanno dovuto sfidare un avversario cercando di spingerlo più dalla loro pedana per mezzo di un lungo palo con un “cuscinone” sulla punta.

Pechino Express 2020: Enzo Miccio e Max Giusti sono d’accordo?

Ad entrare in sfida sono state quattro coppie: i Wedding Planner, i Sopravvissuti, le Collegiali e i Gladiatori. La sfida finale fra i Sopravvissuti e i Gladiatori ha visto trionfare quest’ultimi. Ma come mai anche questa volta Enzo Miccio non ha voluto interferire sul gioco dei Gladiatori? Forse fra le due coppie c’è un tacito accordo? Questo è quanto ha lasciato intendere Costantino Della Gherardesca a fine puntata, ovvero nel momento in cui è stata annunciata la coppia a rischio eliminazione…

🚨🚨🚨 #PechinoExpress #Rai2 Publiée par Costantino della Gherardesca sur Mardi 17 mars 2020

Prima di andare agli eliminati di puntata, parlando di chicche per i fan dei reality non possiamo non dimenticare uno spiritoso easter egg apparso nel corso della puntata del 17 marzo di Pechino Express 2020: il prof Maggi de Il Collegio è apparso in un tablet per spiegare una delle missioni da svolgere per ricevere le indicazioni del tappeto rosso.

Pechino Express 2020: l’eliminato del 17 marzo

Anche questa settimana la corsa di Pechino Express 2020 si è conclusa con una classifica ed una coppia a rischio eliminazione. A decretare la coppia costretta a sottoporsi al giudizio della Busta Nera è stata la coppia delle Collegiale che, contro ogni più rosea aspettativa, sono arriva al primo posto.

Ultime due coppie giunte al traguardo, invece, sono state la coppia delle Madre e Figlia e la coppia dei Sopravvissuti. Le due collegiali graziano Soleil e Wendy in quanto le hanno aiutate con un passaggio. A Vera Gemma e Gennaro Lillio non resta che sapere il responso della Busta Nera… che di li a poco li eliminerà.

