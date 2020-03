I falsi miti dei protetti al Grande Fratello Vip: adesso parla Alfonso Signorini

Continuano le polemiche al Grande Fratello Vip 4 e questa volta è stato direttamente Alfonso Signorini a placare le polemiche. In una diretta social, il conduttore del reality show di Canale 5, ha spiegato che al GF non ci sono dei concorrenti protetti come in molti hanno ipotizzato dopo che Antonella Elia è stata salvata dal televoto. “Antonella è un personaggio da prendere con le pinze perché è una caratteriale e non si sa mai, nel suo caso, quanto ci faccia e quanto ci sia” ha affermato Alfonso Signorini. “Averla in casa è positivo perché è di grande stimolo, nel bene o nel male è se stessa” ha aggiunto il conduttore del GF Vip 4.

Antonella Elia è la protetta di Alfonso Signorini? Adesso parla il conduttore del GF

Alfonso Signorini ha continuato ancora a lungo a parlare di Antonella Elia dopo le polemiche sui protetti. “Può piacere come no, certamente è una che non si nasconde” ha affermato il giornalista. “Non è certo la mia cocca perché nel mio ruolo non posso avere protetti. Quello che a me piace della Elia è la sua trasparenza, nel bene o nel male” ha così spiegato il conduttore del Grande Fratello Vip. “Nella casa ci sono persone assai meno trasparenti che navigano sott’acqua e costruiscono le loro trame. Non posso fare i nomi ma forse c’è anche un terzo molto abile. In confronto a questi due, la Elia è Alice nel Paese delle Meraviglie” ha messo in guardia Alfonso Signorini.

Nessuno è il protetto di Signorini ma Alfonso spiega chi sa giocare meglio di altri vip

E’ chiaro dunque che nessun concorrente del reality show di Canale 5 è il protetto di Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello ha però voluto far notare alcune personalità all’interno della casa che fanno anche un po’ pensare. Signorini ha spiegato che Sossio, per esempio, è un uomo genuino ma anche lui ha costruito un minimo la sua partecipazione come quando ha detto, durante il televoto, che lui vorrebbe donare il compenso per il Coronavirus. Patrick sarebbe invece un grande stratega, poi lui ha già partecipato al GF e sa molto bene come funziona il programma.