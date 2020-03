GF Vip 4, Antonella Elia insulta Antonio Zequila: nuove accuse nella casa

Continuano gli scontri nella casa del Grande Fratello Vip e, questa volta, i due protagonisti di una nuova polemica sono stati Antonella Elia e Antonio Zequila. Il concorrente stava lavando i piatti mentre Teresanna Pugliese ha subito chiesto, in modo ironico, se era aggressivo. Zequila ha subito risposto di no. “Forse tu confondi l’aggressività con l’educazione, è diverso” ha affermato Antonio a Teresanna. “Qua si capisce una cosa per un’altra…” ha detto Zequila. Poi in cucina è arrivata pure Antonella Elia e la situazione è degenerata in pochi secondi. “Fai gli appelli perché mi mandino fuori dalla casa del Grande Fratello” ha affermato la Elia ad Antonio.

Antonella Elia accusa Antonio Zequila al GF Vip 4 e afferma: “Sei patetico”

“Sei patetico” ha detto Antonella Elia a Zequila. “Patetico. Non ti dico quello che spero io! Sono superiore” sono state le parole della concorrente del reality show di Canale 5. “Non ho resistito, ho detto che è patetico, continua a sbraitare. Patetico” ha continuato Antonella Elia dirigendosi poi verso il giardino. “Ma stai zitto” ha poi detto la concorrente. Si è quindi animata nuovamente la tensione nella casa del Grande Fratello Vip. Eppure uno scontro tra Antonio Zequila e Antonella Elia non se lo aspettavano in molti considerando che fino a pochi giorni fa lei chiedeva a lui di essere difesa dai continui battibecchi con Valeria Marini. E allora che è successo tra i due concorrenti del noto reality show?

GF Vip 4, Antonella Elia pure contro Antonio Zequila: tornerà la pace tra di loro?

Tornerà la pace tra di loro? Chissà. Antonella Elia si è prima infastidita per alcuni atteggiamenti di Zequila e poi per il fatto che Antonio avrebbe chiesto ai suoi fan per eliminare la concorrente mentre si trovata al televoto. L’appello di Antonio, sempre che ci sia stato, non è stato sicuramente ascoltato dai telespettatori visto che la Elia ha superato la nomination con successo. Vedremo questa settimana.

Intanto chiediamo direttamente a voi che cosa ne pensate di questo nuovo scontro nella casa del Grande Fratello Vip.