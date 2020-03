Passione infuocata a Supervivientes tra Hugo e Ivana Icardi: Adara schifata (VIDEO)

L’Isola dei famosi versione spagnola regala davvero moltissimo soddisfazioni. Se andasse in onda in Italia probabilmente farebbe anche il picco di ascolti! E anche in questa edizione, non mancano le notti hot. Quest’anno protagonisti di Supervivientes, due personaggi in qualche modo legati con il nostro paese. La prima è Ivana Icardi che lo scorso anno aveva partecipato al Grande Fratello non riscuotendo molto successo in Italia, il pubblico non l’aveva particolarmente amata come invece era successo in Argentina ( dove aveva partecipato allo stesso reality). Evidentemente però in Spagna le cose sono diverse e visto che Ivana nella vita fa proprio come lavoro, la concorrente di reality, non ci si meraviglia del fatto che sia protagonista a suo modo. Come? Casualmente ha intrapreso una relazione ( con tanto di incontri notturni ravvicinati sotto lo sguardo dei granchi) con Hugo Sierra che è l’ex di Adara, l’attuale fidanzata di Gianmarco Onestini ( ex concorrente del GF che Ivana avrebbe voluto conoscere meglio ma che non ha accettato la sua proposta ).

Quando si dice insomma la coincidenze della vita…Tra l’altro Ivana e Hugo che si sono avvicinati e anche avvinghiati, praticamente dopo pochissimi giorni dall’inizio del reality, sono stati anche spediti su un’Isola deserta dove si comportano come se fossero in una vacanza tutta per loro. E se i concorrenti dell’Isola dei famosi italiana per anni ci hanno detto che non ci sono le energie neppure per pensare al sess0, evidentemente gli spagnoli o comunque i latino americani, hanno il sangue più caliente, viste le prestazioni che i due stanno regalando al pubblico ( e noi ci immaginiamo già la faccia di Wanda Nara….).

IVANA ICARDI SUPER HOT ALL’ISOLA DEI FAMOSI SPAGNOLA: IL VIDEO

Nei tanti video che circolano in rete, oltre alle immagini, non mancano anche i “rumori” di sottofondo. Ma del resto i granchi e i paguri in Honduras erano abituati dopo le prestazioni regalate lo scorso anno da Violeta e Fabio Colloricchio.

Adara l’ex di Hugo, si è detta sconcertata, schifata, è disgustata da quello che sta accadendo. Va bene provare un sentimento in uno show televisivo ma arrivare a tanto, con versi e rumori vari, è imbarazzante.

