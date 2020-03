GF Vip 4 televoto, nomination con meccanismo a catena: qualcuno non ci sta e scoppia la lite in diretta

Ieri sera, mercoledì 25 marzo 2020, è andata in onda una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip 4. Tanti gli argomenti della serata, dal Coronavirus fino all’elezione del secondo finalista del reality show. A far discutere sono state però le nuove nomination. I concorrenti vip che sono finiti al televoto ci sono finiti con un meccanismo a catena molto particolare ma non solo. I due finalisti, Sossio Aruta e Aristide, hanno dato il via ad una catena di salvataggi e i due concorrenti meno votati sono andati dritti in nomination ma no senza sorprese. Si è infatti aggiunto un terzo nome fatto direttamente dai due al televoto che ha aperto polemiche e litigi in diretta tv. Vediamo cosa è successo e chi è andato al televoto.

Sossio Aruta ha scelto di salvare Andrea Denver mentre l’altro finalista Aristide ha salvato Antonio Zequila. La catena di salvataggi è poi continuata: Andrea Denver ha salvato Antonella Elia, Antonio Zequila ha salvato Licia Nunez, Antonella Elia ha salvato Paola Di Benedetto, Licia Nunez ha invece salvato Teresanna Pugliese. I due concorrenti rimasti fuori dal meccanismo di salvataggio sono stati Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro. Sono proprio loro due i vipponi ad andare dritti al televoto ma Alfonso Signorini ha dato un compito molto importante a Patrick e Paolo.

Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro hanno avuto la possibilità di portare un altro vip al televoto insieme a loro. I due concorrenti della casa più spiata d’Italia hanno deciso di coinvolgere Antonio Zequila. Ormai sappiamo bene quanto Zequila voglia arrivare fino in fondo all’interno del reality show di Canale 5 e questa nomination a sorpresa da parte dei suoi compagni è stata un fulmine a ciel sereno. Antonio non ha preso per nulla bene la decisione di Patrick e Paolo e ha dato il via ad una litigata in diretta tv quando mancavano oramai pochi minuti al termine della puntata del Grande Fratello Vip.

Ufficialmente al televoto ci sono quindi: Patrick Ray Pugliese, Paolo Ciavarro e Antonio Zequila.