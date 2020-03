Grande Fratello VIP 4: il secondo finalista è… – VIDEO

Oramai è ufficiale: alla finale del Grande Fratello VIP 4 mancano solo due puntate. Il reality show di Canale Cinque si concluderà il prossimo 8 aprile 2020, così come annunciato da Alfonso Signorini in diretta tv. Per questa ragione, il gruppo di “vipponi” viene settimanalmente ridotto con doppie eliminazioni e l’elezione di un nuovo finalista attraverso meccanismi di voto interni alla casa e il televoto flash aperto al pubblico da casa.

La stessa cosa era già accaduta nella scorsa puntata: nella puntata del 18 marzo 2020, i fan del Grande Fratello VIP 4 hanno deciso di essere come primo finalista Sossio Aruta, l’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. Nella puntata di questa sera – 25 marzo 2020 – è stato eletto un secondo finalista ufficiale…

Grande Fratello VIP 4: il secondo finalista

Anche questa settimana, l’elezione del nuovo finalista è stata camuffata dalla definizione di una seconda eliminazione. Tutti i concorrenti – ad eccezione di Sossio Aruta – sono stati spostati nella stanza Superled per delle nomination pubbliche. La stragrande maggioranza dei “vipponi” ha deciso di nominare Antonio Zequila. Lui è dunque il primo concorrente al televoto; a sua volta l’attore ha potuto portare con sé un altro concorrente al voto: lui sceglie Sara. A catena, lei sceglie Teresanna e quest’ultima sceglie Aristide Malnati.

Tutti e quattro vanno al televoto: il più amato sarebbe stato eletto finalista e, al contrario, al concorrente meno amato non restava che essere eliminato. Chiuso il televoto flash, Alfonso Signorini ha rivelato i risultati: fuori dalla casa la concorrente Sara; secondo finalista è – a sorpresa – l’egittologo Aristide Malnati. Guarda il video qui in basso con l’elezione del finalista.

Il verdetto del pubblico si completa con la nomina del secondo finalista: complimenti ARISTIDE! 😍 #GFVIP Publiée par Grande Fratello sur Mercredi 25 mars 2020

All’annuncio, molti degli altri concorrenti seduti sul divano sono esplosi in un urlo di gioia e sono corsi ad abbracciare Aristide Malnati per congratularsi con lui. Con un televoto aperto fra quattro concorrenti, Aristide Malnati è diventato finalista grazie al 33% delle preferenze del pubblico da casa.

“Sono veramente onorato, oltre che contentissimo, di esser arrivato direttamente in finale in questo Grande Fratello VIP. Ringrazio tutti coloro che mi hanno votato…” ha esclamato il concorrente dopo esser stato esortato da Alfonso Signorini a fare le sue prime dichiarazioni da finalista.