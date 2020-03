Antonella Elia rivela come è morto suo padre, un terribile incidente

Nell’ultima puntata del GF Vip Antonella Elia ha commosso tutti tirando fuori parte del suo passato, la morte del padre ma prima ancora la morte della mamma. La lettera della seconda mamma, la seconda moglie del papà, aveva sciolto Antonella portando a galla dolori tenuti sempre dentro. Non aveva aggiunto molto, ha invece poi confidato a Teresanna com’è morto suo padre. Aveva solo 1 anno e mezzo quando è scomparsa la mamma, non la ricorda, non ricorda niente di lei. Suo padre è morto quando aveva 14 anni per un terribile incidente, con lui c’era anche la moglie Paola che è rimasta scioccata. Antonella Elia lo racconta alla concorrente napoletana che si commuove ascoltandola: “Un tir ha saltato il guardrail ed passato sopra sette o otto macchine, quella del mio papà era la prima”. In diretta durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip non era riuscita a dire molto.

LA DOLOROSA INFANZIA DI ANTONELLA ELIA

Più volte Alfonso Signorini ha sottolineato il duro passato di Antonella, cresciuta senza i genitori, dolori e mancanze che renderebbero difficile la vita di chiunque. “Ho vissuto con i miei nonni materni da quando avevo un anno e mezzo fino ai sei anni. Quando mio padre è morto loro c’erano ancora, grazie al cielo. Ci sono stati fino ai miei 22 anni. Anche loro non li ho visti per anni. E’ la costante della mia esistenza” racconta a Teresanna. Suo padre si era arrabbiato con loro e gli aveva proibiti di vederli, è stata Paola a farli riavvicinare: “Mia nonna era come mia madre”.



Anche con Paola il legame non è sempre stato semplice, lei così affettuosa ma poi è successo qualcosa: “Ultimamente la sento sempre di meno al telefono, perché ha un problema al cuore. Abita a Miramare di Rimini, non a Roma. Ogni volta che io andavo da lei litigavamo e quindi mi ha detto che non mi avrebbe voluta vedere perché si agitava e le faceva male al cuore”. Si erano sentite prima di entrare nella casa del GF Vip, poi la lettera che ha commosso Antonella facendole tirare fuori finalmente le sue emozioni, le sue mancanze, la spiegazione di tutta la rabbia che ha dentro e che la fa vergognare di essere così.