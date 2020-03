GF Vip 4, la compagna di Licia e Ursula Bennardo litigano a colpi di ig stories

Ursula Bennardo ha commentato la lite al Grande Fratello Vip 4 tra il suo Sossio Aruta e Antonio Zequila. Certamente le parole dell’ex protagonista hanno fatto molto discutere sul web, in particolar modo, è stato impossibile non notare il commento social di Barbara Eboli, la compagna di Licia Nunez. “Partendo dal presupposto che anche le pulci hanno la tosse, io pensavo che tu avessi taciuto fino adesso per la vergogna che avevi come donna di stare accanto a uno che hai più volte dovuto redarguire per la figura di m..da che stava facendo nel mostrare il suo vomitevole ‘pacco’ in mutande davanti all’Italia era veramente eccessivo. Invece adesso capisco che Dio li fa e poi li accoppia” ha così scritto Barbara Eboli in una storia su Instagram taggando proprio Ursula.

Barbara Eboli, la fidanzata di Licia, contro Ursula Bennardo e Sossio Aruta: cosa ha detto

“Detto ciò, a una che davanti a tutta Italia ha fatto la figura della co…ta accanto a un viscido che dopo pochi giorni ti aveva dimenticato facendo il buffone con una sconosciuta” ha scritto Barbara Eboli nella storia su Instagram contro Ursula Bennardo. “Posso solo dire torna a non parlare perché forse dimezzi la figura di m..da. Altrimenti potresti perdere qualche televendita“ ha così continuato la compagna di Licia Nunez sul social network. Ovviamente la dolce metà di Sossio Aruta non è rimasta certo indifferente alle parole della compagna della concorrente del Grande Fratello Vip, a maggior ragione col tag. Vediamo come ha risposto Ursula Bennardo alle affermazioni di Barbara Eboli su di lei.

Ursula Bennardo risponde a Barbara Eboli: scontro social tra lei e la compagna di Licia

“Provate a fare anche voi qualcosa in tv se volete visibilità. Capisco che deve essere brutto vivere nell’ombra di qualcun’altra… è umiliante cercarla sui social parlando di chi non si conosce… Spero che questa situazione vi curi l’invidia e la cattiveria così magari un giorno sarete felici” ha scritto con lo stesso mezzo Ursula Bennardo per commentare le parole di Barbara Eboli. “Ora sembrate solo anime in pena che hanno bisogno di sminuire gli altri per provare ad attirare attenzione. Che brutta figura di cacca che state facendo” ha poi chiuso l’ex protagonista di Uomini e Donne.

A questo punto Sossio Aruta e Licia Nunez verranno informati dello scontro social tra le loro rispettive compagne? Non ci resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello Vip per scoprirlo.