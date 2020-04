Pechino Express 2020: ecco i semifinalisti

Con la conclusione della ottava puntata di Pechino Express 2020, Costantino Della Gherardesca ha potuto finalmente ufficializzare i nomi delle coppie di viaggiatori che si sono qualificate per la semifinale del reality show di Rai Due. Le quattro coppie che si sono messe in gioco nel corso dell’appuntamento del 31 marzo 2020 hanno visitato per l’ultima volta la Cina valicando i confini di città molto più moderne rispetto a quelle rurali a cui ci ha solitamente abituato la trasmissione.

Al centro di prove e deviazioni, abbiamo goduto della visione della casa museo di Bruce Lee, della cittadella iper moderna di Shenzhen (paese definita la Silicon Vallen cinese per via delle numerose società hi-tech lì localizzate) e gli immancabili parchi e templi. Ma quali sono le coppie che si sono aggiudicate un posto nella semifinale? Ecco tutta la verità…

Pechino Express 2020: le coppie che vanno in semifinale

Come era ipotizzabile, con quattro coppie rimaste in gara e ben due puntate dalla fine, calcoli alla mano, era impossibile che la Busta Nera avrebbe potuto eliminare una coppia di viaggiatori. E difatti così è andata.

Nella semifinale di Pechino Express 2020 si confermano quattro le coppie in gara: quella dei Wedding Planner, composta da Enzo Miccio e dalla sua assistente Carolina Gianuzzi; il duo dei Gladiatori, composto da Max Giusti e Marco Mazzocchi; le ringalluzzite Collegiali, ovvero le due ex concorrenti de Il Collegio Nicole Rossi e Jennifer Poni; non mancheranno anche le Top, ovvero Ema Kovac e Dayane Mello.

#PechinoExpress 🎒Eliminazione “La notte fa paura dall’altra parte del mondo e a me ha spaventato tante volte.” 🌙 Bellezza, forza e giovinezza possono partire per la Corea del Sud 🇰🇷 #PechinoExpress #Rai2 🎒 #WeddingPlanner #Top #Collegiali #Gladiatori Publiée par Pechino Express sur Mardi 31 mars 2020

Conclusa l’ottava tappa di Pechino Express 2020, le prossime due (le ultime) si svolgeranno in Corea del Sud: una nazione che viene toccata per la prima volta in assoluto dal reality show di Costantino Della Gherardesca.

Conosciuti i nomi dei concorrenti che accedono alla semifinale, sul web sono in molti a fare ipotesi su chi ad oggi potrebbe vincere l’intera competizione: senza alcuna ombra di dubbio, la coppia da battere è quella composta dai Wedding Planner con lo scatenatissimo Enzo Miccio che – contro ogni previsione alla vigilia del programma – si è rivelato sul campo una vera forza della natura. Occhi puntati anche sui Gladiatori che, sfortune a parte, hanno sempre mantenuto una ottima media durante la gara.

