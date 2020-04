Amici 19: il vincitore dell’edizione 2020 è – VIDEO

Dopo aver quasi sfiorato la vittoria nel talent show X Factor, Gaia Gozzi conquista la vetta ad Amici 19: è lei la vincitrice dell’edizione 2020 del programmi tv condotto da Maria De Filippi. La cantante si è sfidata al photofinish con il ballerino Javier Rojas e il televoto l’ha premiata seppur con un risicato 53% delle preferenze del pubblico da casa. Terza classificata l’altra cantante rimasta in gara, Giulia Molino. Fanalino di coda il ballerino Nicolai Gorodiskii, fermato al quarto posto dopo la sola prima manche.

L’elezione della vincitrice (scoccata intorno alle ore 01:30 del mattino) è stato anticipato dallo svelamento di altri premi: il premio di categoria per le singole discipline ma anche il premio sponsor e quello dedicato unicamente ai cantanti con un inedito diffuso sulla piattaforma TIM Music. Ecco a chi sono andati tutti gli altri premi.

Amici 19: il vincitore è Gaia Gozzi – VIDEO

Oltre al premio come vincitrice dell’intera stagione di Amici 19, a Gaia Gozzi va anche il premio di categoria (Canto) e il premio TIM Music in quanto il suo brano “Coco Chanel” è stato il più ascoltato sulla piattaforma sponsor.

A Javier Rojas va il premio di categoria (Danza) e il Premio della Critica assegnato alla sala stampa e finanziato sempre dalla suddetta compagnia telefonica. A tutti e quattro i finalisti, inoltre, è stato assegnato un ulteriore premio sponsor. Ecco qui di seguito il video dell’elezione del vincitore di Amici 19: per l’appunto, Gaia Gozzi.

Gaia è la VINCITRICE di #Amici19!!! 😍🎉💥 Publiée par Wittytv sur Vendredi 3 avril 2020

La serata è stata particolarmente altalenante: se da un lato i giudici vip si sono sempre spesi in ovazioni per tutti e quattro i finalisti, alcuni dei blogger e giornalisti in collegamento hanno mosso importanti critiche nei confronti delle due cantanti. Al centro delle osservazioni è stata soprattutto Giulia Molino, accusata di non esser riuscita a creare su di se una vera identità artistica.

A causa dell’emergenza Coronavirus, per il momento dell’elezione del vincitore sono state necessarie nuove misure: niente abbracci fra i due superfinalisti o con la conduttrice, niente passaggio della coppa da una mano all’altra, niente festeggiamenti di gruppo. Un finale inedito per Amici 19 che mai come quest’anno ha dovuto far fronte a tanti – anche troppi – problemi (organizzativi e non).

